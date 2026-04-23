vineri, 24 aprilie 2026

Curtea de Apel Pitești are un nou presedinte: judecătorul Bogdan Mateescu

Judecătorul vâlcean Bogdan Mateescu va prelua conducerea Curtea de Apel Pitești, după validarea rezultatelor de către Consiliul Superior al Magistraturii, cel mai probabil în perioada mai–iunie 2026.

În cadrul procedurii de selecție, Mateescu a trecut mai întâi de evaluările psihologice – probă eliminatorie fără punctaj –, fiind declarat admis. Ulterior, a obținut nota maximă, 10, la prezentarea proiectului managerial și 9,80 la testarea scrisă privind managementul, comunicarea și legislația specifică. Cu o medie finală de 9,90, acesta devine, fără emoții, câștigătorul mandatului de trei ani la conducerea instanței.