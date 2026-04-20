Curent mai scump, alegeri mai atente: ce electrocasnice ajută la reducerea costurilor

Primul efect s-a simțit în modul în care românii cumpără electrocasnice. Dacă până acum câțiva ani mulți alegeau după preț sau după aspectul unui aparat, astăzi etichetele energetice sunt citite cu mai multă atenție. Clasa A, tehnologia inverter, consumul anual în kWh, detalii care înainte erau trecute cu vederea au ajuns argumente reale de cumpărare.

Ce aparate din casă consumă cel mai mult și unde se pot face economii rapide

Nu toate aparatele din casă au același impact asupra facturii. Unele consumă constant, zi și noapte, altele pornesc și se opresc des, iar altele funcționează la putere maximă doar câteva ore pe săptămână. Știind care sunt „marii consumatori", poți face economii reale fără să renunți la confort.

Frigiderul este, de departe, aparatul care consumă cel mai mult în timp — nu pentru că are o putere mare, ci pentru că funcționează non-stop, 365 de zile pe an. Un frigider vechi, din anii 2000, poate consuma de două până la trei ori mai mult decât un model nou cu clasă energetică bună. Dacă în casă mai există un frigider vechi, acela este primul candidat la înlocuire.

Mașina de spălat și uscătorul intră în același top. O mașină de spălat care lucrează la temperaturi mari și cu programe lungi poate consuma semnificativ mai mult decât una folosită la 30–40 de grade pe programul Eco. Diferența nu este mică: în unele cazuri ajunge la câteva zeci de lei pe lună, mai ales în familiile care spală des.

Aparatul de aer condiționat este cel mai mare consumator sezonier. Vara, un aparat fără tehnologie inverter pornit câteva ore pe zi poate urca factura considerabil. Modelele de aer conditionat bune cu inverter reglează puterea în funcție de nevoie, în loc să pornească și să se oprească brusc, ceea ce înseamnă consum mai mic și temperatură mai stabilă.

Boilerul electric este adesea trecut cu vederea, dar un boiler care încălzește apă non-stop sau la ore greșite contribuie semnificativ la factură. Simpla programare a unui termostat sau temporizator poate face o diferență de 15–20% din consumul său.

Printre economiile rapide, fără investiții majore, se numără și renunțarea la modul standby. Televizoare, console, încărcătoare lăsate în priză — toate consumă energie chiar și când nu le folosești. O priză cu întrerupător rezolvă problema simplu și ieftin.

Electrocasnicele noi versus aparatele vechi: de ce diferența de consum contează

Există o diferență uriașă între un electrocasnic cumpărat acum zece ani și unul nou, și cel mai bine se vede în factură. Un frigider vechi de 10 ani poate consuma până la 80% mai multă energie decât un model de frigider bun nou cu clasă energetică bună, potrivit unui studiu realizat de Electrolux România în parteneriat cu agenția AD Consulting. Concret, un frigider vechi de 10 ani consumă în jur de 560 kWh pe an, în timp ce un aparat nou din clasa A+ ajunge la doar 255 kWh — aproape jumătate.

La mașinile de spălat, diferențele sunt la fel de semnificative. Un aparat cu tehnologie veche, dintr-o clasă energetică inferioară, poate consuma de până la șase ori mai mult decât un model nou eficient, potrivit lui Cristian Pocol, președintele Asociației RESPO DEEE. Iar dacă ne uităm la frigidere, diferența dintre clasa F și clasa A înseamnă o reducere de 240 kWh pe an, o economie simțită clar la finalul fiecărei luni.

Problema în România este că un segment mare din populație folosește în continuare electrocasnice mai vechi de 10 ani, cumpărate sau reparate de mai multe ori. Motivul este înțeles: un aparat nou costă bani, iar înlocuirea lui nu pare urgentă atâta timp cât funcționează. Dar calculul pe termen lung spune altceva — economia generată de un frigider nou față de unul vechi acoperă diferența de preț în câțiva ani, după care fiecare lună înseamnă bani rămași în buzunar.

Clasa energetică nu mai este, deci, un detaliu de marketing pe eticheta unui aparat. Este, de fapt, una dintre cele mai practice informații pe care un cumpărător le poate folosi atunci când decide ce pune în coșul de cumpărături.

Ce aparate merită schimbate primele pentru un impact vizibil în factură

Dacă bugetul nu permite înlocuirea tuturor aparatelor dintr-o dată, există o logică clară în a le prioritiza pe cele care au cel mai mare impact în factură. Nu toate schimbările costă la fel, dar unele aduc economii vizibile de la prima lună.

1. Frigiderul vechi — primul pe listă

Frigiderul este singurul aparat din casă care funcționează non-stop, fără pauză. Un model mai vechi de 10 ani poate consuma și de două ori mai mult decât unul nou cu clasă energetică bună, reprezentând aproape 19% din consumul total al unei locuințe. Înlocuirea lui este, de departe, cea mai rentabilă decizie pe termen lung. Un model nou cu funcție No Frost și clasă energetică ridicată optimizează răcirea și elimină consumul suplimentar generat de gheața acumulată.

2. Mașina de spălat — mai ales dacă e fără inverter

Mașina de spălat contribuie cu circa 7% din consumul total al casei. Un ciclu de spălare la temperaturi mari poate consuma între 1 și 2 kWh, iar o familie care spală de patru ori pe săptămână ajunge la peste 30 kWh lunar numai din acest aparat. Un model nou cu inverter și program Eco reduce semnificativ atât consumul de energie, cât și pe cel de apă.

3. Aparatul de aer condiționat fără inverter

Modelele vechi de aer condiționat pot ajunge la un consum anual de 400–450 kWh, în funcție de utilizare și de gradul de izolație al locuinței. Un aparat cu tehnologie inverter reglează puterea continuu, fără porniri și opriri bruște, ceea ce înseamnă un consum cu până la 50% mai mic față de modelele clasice.

4. Boilerul electric — adesea ignorat, dar costisitor

Boilerul care funcționează non-stop sau fără un termostat bine setat consumă inutil, mai ales noaptea când apa caldă nu este folosită. Înlocuirea cu un model cu panou solar sau simpla instalare a unui programator poate aduce economii semnificative fără a schimba boilerul în totalitate.

5. Becurile — cea mai ieftină schimbare cu impact rapid

Dacă în casă mai există becuri clasice sau halogen, înlocuirea lor cu LED-uri este cea mai accesibilă investiție. Becurile LED consumă de aproximativ șase ori mai puțin decât cele clasice și au o durată de viață mult mai mare. Costul schimbării este mic, iar diferența în factură apare imediat