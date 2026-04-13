Cum influențează culoarea cădiței de duș percepția spațiului și stilul băii

IMPERMA acționează ca un partener strategic pentru utilizatorii care caută performanță și libertate de expresie în designul băii. Producătorul din Oradea oferă una dintre cele mai extinse palete cromatice din industrie: peste 200 de culori din catalogul RAL, disponibile pe orice model din gama de cadite de dus compozit mineral.

Culoarea este aplicată direct în masa materialului și protejată de stratul Gel-Coat marine-grade, ceea ce înseamnă că nu se estompează, nu se zgârie și nu se îngălbenește sub acțiunea razelor UV sau a agenților de curățenie. Suprafața antiderapantă de gradul 3 rămâne funcțională indiferent de culoarea aleasă.

Cădița de duș la comandă se realizează după schema clientului, respectând întocmai dimensiunile și decupajele necesare.

Culori deschise versus culorile închise: ce se fiecărei băi

Alegerea între tonuri deschise și închise depinde în primul rând de suprafața și luminozitatea naturală a băii:

Culorile deschise (alb, gri deschis, crem, bej) — amplifică senzația de spațiu și lumină. Sunt alegerea clasică pentru băile mici sau fără ferestre, unde orice element întunecat ar putea apăsa vizual. Albul rămâne cel mai căutat ton, dar griurile calde au câștigat rapid teren în proiectele rezidențiale contemporane.

Culorile închise (antracit, negru mat, verde smarald, bleumarin) — creează profunzime și conferă un caracter puternic spațiului. Funcționează excelent în băile generoase sau în proiectele de design unde baia este tratată ca un spațiu de relaxare premium, nu doar utilitar. Experții în design interior recomandă asocierea unei baze mate închise cu armături și accesorii în finisaj auriu sau bronz pentru un contrast modern.

Tendințe cromatice în 2026 pentru băi rezidențiale și HoReCa

Specialiștii IMPERMA observă o schimbare clară în preferințele clienților din ultimii doi ani: cererea pentru culori non-standard a crescut cu peste 30% față de perioadele anterioare. Principalele tendințe actuale:

Griuri texturate — tonuri cu ușoară variație de nuanță care imită aspectul betonului sau pietrei naturale

— tonuri cu ușoară variație de nuanță care imită aspectul betonului sau pietrei naturale Verde salvie și kaki — culori din natură care aduc căldură organică în spațiile cu finisaje reci

— culori din natură care aduc căldură organică în spațiile cu finisaje reci Negru mat integral — popular în proiectele de tip boutique hotel și SPA urban

— popular în proiectele de tip boutique hotel și SPA urban Ton-pe-ton — cădiță, gresie și accesorii în aceeași familie cromatică pentru un efect sculptural minimalist

O cadita de dus colorată devine astfel un element de design în sine, nu doar o componentă funcțională. Acest principiu este deja standard în sectorul HoReCa, unde identitatea vizuală a spațiului de baie contribuie direct la percepția generală a calității unității.

Concluzie

Culoarea cădiței de duș este o decizie de design cu impact pe 15-20 de ani. Investiția într-o paletă cromatică bine aleasă, pe un material care păstrează tonul în timp, valorează mai mult decât orice schimbare de accesorii sau zugrăveală. Explorează cele 200+ culori disponibile pe imperma.ro și consulta-te cu specialiștii noștri pentru a găsi tonul perfect pentru baia ta.