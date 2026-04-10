Cum deschizi o gelaterie în România ghid complet de la investiție la profit

vineri, 10 aprilie 2026

Cum deschizi o gelaterie în România ghid complet de la investiție la profit

Material realizat în parteneriat cu GastroProfis.ro furnizor de echipamente profesionale pentru industria HoReCa

Există o imagine pe care mulți antreprenori o poartă cu ei când se gândesc la o gelaterie: un spațiu luminos, plin de culori, sute de clienți fericiți asteptand la coada, un ritm relaxat de muncă. Imaginea nu e complet greșită dar este extrem de periculoasă dacă rămâi la ea.

Între visul unei gelaterii și o afacere care generează profit real stau zeci de decizii: unde amplasezi vitrina, ce mașini si echipamente cumperi, cum obții autorizațiile, cum construiești un brand usor de retinut și poate cel mai important cum gestionezi perioada iarnii, când temperatura scade și clienții dispar.

Acest material nu vinde iluzii. Îți oferă cifrele reale, lecțiile celor care au trecut deja prin proces și ordinea corectă a pașilor pentru că în HoReCa, ordinea contează la fel de mult ca decizia în sine; practic iti da o imagine de ansamblu despre Cum deschizi o gelaterie în România

De ce “in acest moment” este un moment bun pentru o gelaterie în România

Piața de înghețată din România are un potențial imens, în mare parte neexploatat. Consumul intern se situează în jurul a 3 litri pe cap de locuitor anual in comparatie cu Italia sau Germania unde avem 6–8 litri. Suntem la mai puțin de jumătate din potențialul real al pieței, iar această diferență nu este o problemă: este o oportunitate clară.

În ultimii trei ani, industria locală a înregistrat creșteri de 10–13% anual, alimentate de trei tendințe simultane: interesul crescut pentru produse artizanale și ingrediente naturale, extinderea sezonului de consum dincolo de lunile de vară și apetitul generației Z pentru experiențe vizuale „instagramabile". Potrivit datelor Eurostat, cheltuielile românilor pe produse de patiserie și deserturi au crescut cu peste 18% în perioada 2021–2024 o tendință care nu arată si nu da semne de regres.

Concurența există, dar piața nu este saturată. Orașe caSibiu, Cluj, Timișoara sau Craiova sunt în continuare slab dezvoltate la capitolul gelaterii cu adevărat profesionale. Tocmai acolo marjele sunt mai bune, chiriile mai suportabile și loialitatea clienților se construiește mai ușor decât în București.

Ce înseamnă, de fapt, o gelaterie modernă

Dacă te gândești la un stand cu 10 arome și o casă de marcat, ești cu câțiva ani în urmă.

O gelaterie este un concept integrat: producție artizanală vizibilă pentru clienți, design gândit să genereze conținut organic pe social media, diversificare prin cafea personalizata, deserturi și opțiuni raw vegan sau fără lactoză. Clientul nu vine doar pentru înghețată. Vine pentru experiență. Vine pentru poveste. Vine pentru fotografia pe care o va posta în câteva minute.

Gelateriile care cresc rapid nu sunt neapărat cele mai bune la chimia rețetelor. Sunt cele care înțeleg că vând o experienta, nu un produs.

Cât costă să deschizi o gelaterie mai cifrele pe care nimeni nu ți le spune

Răspunsul sincer: depinde de nivelul la care vrei să intri pe piață. Dar există intervale realiste pe care orice antreprenor serios trebuie să le cunoască înainte să semneze vreun contract de chirie.

Buget minim funcțional: 30.000–35.000 € este posibil, dar presupune compromisuri semnificative la echipamente sau la spațiu.

Buget realist pentru un concept viabil: 50.000–80.000 € este intervalul în care poți construi ceva profesional, cu echipamente fiabile și un spațiu decent amenajat.

Concept premium, cu producție proprie și design elaborat: 100.000 €+ recomandat pentru branduri care vizează segmentul premium sau extinderea rapidă.

Cum arată o structura a investiției

Cea mai mare parte a bugetului și cel mai important element al întregii afaceri o reprezintă echipamentele profesionale. Un racitor profesional, o vitrină frigorifică de calitate, un pasteurizator și un congelator de stocare nu sunt opționale. Sunt infrastructura de bază fără de care nu poți asigura consistența produsului.

Restul bugetului se împarte aproximativ astfel:

Chiria: 800–3.000 €/lună, în funcție de oraș și locație, plus garanție echivalentă cu 2–3 luni

800–3.000 €/lună, în funcție de oraș și locație, plus garanție echivalentă cu 2–3 luni Amenajarea spațiului: 5.000–20.000 €, în funcție de investiția în conceptul vizual

5.000–20.000 €, în funcție de investiția în conceptul vizual Stocul inițial de materii prime: pornește de la 2.000–3.000 €

pornește de la 2.000–3.000 € Marketing de lansare: un buget adesea subestimat, dar critic fotografii de produs profesionale, prezență pe Google Maps, campanii social media, colaborări cu creatori de conținut locali

Acte și autorizații pasul care amână cel mai des deschiderea

Birocrația este, fără îndoială, cel mai consumator de timp segment al procesului. Nu pentru că ar fi imposibil de navigat, ci pentru că timpii de așteptare pot fi imprevizibili.

Ce ai nevoie:

Înființarea unui SRL durează câteva zile dacă ai documentele pregătite. Codul CAEN relevant pentru aceasta activitate este 5610 (restaurante și alte activități de servicii de alimentație) sau 1052 (fabricarea înghețatei), în funcție de modelul tău de business.

Urmează autorizațiile sanitare obligatorii: DSP (Direcția de Sănătate Publică) și DSVSA (Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor), la care se adaugă autorizația de funcționare emisă de primărie și implementarea unui plan HACCP documentat.

Recomandarea practică: angajează un consultant HACCP cu experiență în industria alimentară și începe procesul de autorizare cu cel puțin 3–4 luni înainte de data estimată de deschidere. Fiecare săptămână de întârziere înseamnă chirie plătită fără venituri.

Locația este decizia care face sau strică totul

Există un principiu simplu pe care orice viitor gelatier trebuie să-l interiorizeze: traficul pietonal constant bate orice altă variabilă, inclusiv chiria mică.

O locație cu 2.000 €/lună într-o zonă pietonală centrală va genera mult mai mult decât una cu 700 €/lună pe o stradă secundară fără vizibilitate. Matematica este clară când pui pe hârtie diferența de volum de clienți.

Zonele cu cel mai bun randament: centrele pietonale din orașele universitare, proximitatea parcurilor frecventate, zonele turistice sezoniere și, pentru orașe mari, apropierea de zone de birouri unde fluxul este constant chiar și în afara verii.

Dacă vrei să testezi conceptul cu risc minim înainte de a te angaja pe termen lung, variantele unui automat vending de înghețată la pahar sau ale unei mașini stradale merită analizate serios astfel beneficiezi de costuri fixe mult mai mici, mobilitate totală, validarea cererii înainte de semnarea unui contract de chirie.

Echipamentele sau unde nu ai voie să faci economii greșite

Mulți antreprenori care deschid prima gelaterie fac aceeași greșeală: cumpără echipamentele cele mai ieftine disponibile, cu gândul că „la început merge și cu asta". Nu merge.

Calitatea gelato-ului textura, consistența, stabilitatea la temperaturi diferite depinde direct de calitatea echipamentului cu care îl produci. Dar există o diferență importantă între a cumpăra ieftin și a cumpăra inteligent.

Strategia optimă pentru o gelaterie la start: echipamentele esențiale pentru producție (batch freezer, pasteurizator) achiziționate nou, cu garanție completă — și echipamentele secundare (congelator de stocare, mobilier inox) în variante second hand verificate și reconditionate. Această abordare poate reduce investiția inițială cu 15–25% fără niciun compromis la calitatea produsului final.

Un element adesea ignorat: consumul energetic. Diferența dintre un echipament eficient energetic și unul vechi poate reprezenta 200–400 € pe lună în plus la factura de curent — o sumă care contează enorm în lunile cu volum mic de vânzări.

Cât câștigă, de fapt, o gelaterie

Marja brută în industria gelato este una dintre cele mai atractive din HoReCa: costul de producție al unei porții standard este de 1,5–2,5 lei, iar prețul de vânzare oscilează între 8 și 18 lei, în funcție de concept și locație. Asta înseamnă marje brute de 300–500%.

Dar și aceasta este nuanța esențială marja brută nu înseamnă profit net. Din ea se scad chiria, utilitățile, salariile, amortizarea echipamentelor, costurile de marketing și pierderile din producție. Profitul net real, pentru o gelaterie bine gestionată, se situează de obicei între 15 și 30% din cifra de afaceri.

Volumul zilnic face toată diferența:

Tip zi Număr clienți estimat Zi slabă 50–80 clienți Zi normală 100–200 clienți Zi de vârf (weekend, vreme caldă) 300–500 clienți

Recuperarea investiției inițiale se poate produce în 12–18 luni pentru o locație bine aleasă, sau poate depăși 24 de luni dacă locația sau sezonalitatea nu au fost gestionate corect.

Cel mai important sfat pentru sustenabilitate: planifică sezonul rece din prima zi. O gelaterie care funcționează doar vara este un business de 6 luni. Adaugă cafea specialty, ciocolată caldă, wafe belgiene, pancakes americane sau deserturi calde și transformi un business sezonier într-unul de 12 luni.

Marketingul singurul domeniu în care nu există „mai vedem"

O greșeală aproape universală: amânarea marketingului pentru „după ce ne stabilizăm". Nu există acel moment. Marketingul trebuie să înceapă cu cel puțin 4–6 săptămâni înainte de deschidere.

Ce funcționează concret:

Google Maps rămâne cel mai important canal de descoperire pentru locații fizice. O fișă completă, cu fotografii profesionale și recenzii autentice, poate genera trafic organic semnificativ fără niciun cost de publicitate.

TikTok și Instagram Reels sunt esențiale pentru vizualizarea procesului de producție oamenii sunt fascinați de cum se face gelato artizanal. Un clip de 30 de secunde cu prepararea înghețatei poate genera mii de vizualizări organice.

Designul locației trebuie gândit pentru fotografii înainte de a fi gândit pentru confort. Un colț instagramabil, o prezentare creativă a aromelor, o vitrină impecabil iluminată toate sunt instrumente de marketing pasiv care funcționează 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Greșelile care „topesc" gelateriile în primul an

Experiența din industrie arată un pattern repetitiv la business-urile care nu supraviețuiesc primului an:

Subestimarea bugetului real — planificând cu 20–30% mai puțin decât necesarul efectiv, mulți antreprenori rămân fără capital de lucru în prima toamnă.

Alegerea locației după chirie, nu după trafic — o economie de 500 €/lună la chirie poate costa 5.000 € pe lună în vânzări pierdute.

Lipsa unui concept clar — o gelaterie fără identitate distinctă este invizibilă pe o piață unde consumatorii au opțiuni.

Ignorarea sezonului rece — fără o strategie pentru lunile cu temperaturi scăzute, cash flow-ul devine critic între noiembrie și martie.

O gelaterie profitabilă se construiește înainte de deschidere

Cel mai costisitor mit din industrie este că succesul vine după deschidere, din experiență acumulată în timp real. În realitate, afacerile care funcționează au luat deciziile corecte înainte de a ridica obloanele: au ales locația cu cap, au investit în echipamente potrivite, au construit brandul și au planificat marketingul cu luni înainte.

Dacă există un singur element pe care nu ai voie să-l compromiți acela este infrastructura tehnică. Echipamentele bune produc gelato bun, consistent, zi de zi. Echipamentele slabe produc probleme, frustrare și clienți care nu revin.

Acest material a fost realizat în parteneriat cu GastroProfis.ro.