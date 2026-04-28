marți, 28 aprilie 2026

Cu regret si durere, anuntam trecerea in nefiinta a doamnei Elena Ilinca.

Un om de calitate rara, un profesionist care a condus cu responsabilitate și dedicație timp de aproape 20 de ani Baza de Utilaj Vâlcea, "D-na Inginera" pentru subordonati si colaboratori și Bibi pentru toți copiii din parc.

Cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu si sa transmita condoleante familiei indurerate o pot face pana joi, 30.04 la Biserica Sfinții Mihail și Gavril din Goranu.