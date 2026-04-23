vineri, 24 aprilie 2026

Crestere de prețuri la apa calda si căldură în Râmnicu Vâlcea! Consiliul Local pregătește noi scumpiri de la 1 mai

Râmnicenii racordați la sistemul centralizat de termoficare sunt pe cale să primească o lovitură dură: administrația locală pregătește majorări semnificative ale prețului la energia termică, începând cu 1 mai 2026. Proiectul de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local arată clar: facturile la căldură vor crește considerabil, în ciuda subvențiilor promise de Primărie.

Potrivit documentului oficial , prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice va ajunge la 582,55 lei/MWh (fără TVA), în timp ce prețul final de facturare către populație va fi de 677,50 lei/Gcal. Practic, diferența urmează să fie acoperită parțial din bugetul local, însă chiar și așa, costurile suportate de cetățeni rămân ridicate.

Mai grav este faptul că, pentru energia livrată prin rețeaua secundară, prețul de facturare va urca la peste 539 lei/MWh, în timp ce pentru rețeaua principală se vor aplica tarife de peste 363 lei/MWh . Aceste cifre confirmă ceea ce mulți vâlceni simt deja: încălzirea devine un lux.

În spatele acestor scumpiri stă solicitarea CET Govora, aflată în insolvență, care a cerut ajustarea tarifelor în baza avizelor ANRE. Documentele arată că tarifele pentru transport și distribuție au crescut semnificativ, unele chiar cu peste 40% față de nivelurile anterioare .

Cu toate acestea, administrația locală susține că menține subvenții pentru populație. Diferența dintre costul real și prețul facturat – aproximativ 42 lei/MWh – va fi suportată din bugetul municipiului.

De remarcat este și faptul că aceste scumpiri vin într-un context tensionat pentru sistemul energetic local, după controversele legate de CET Govora și deciziile privind funcționarea acesteia. În timp ce oficialii vorbesc despre „aliniere la realitățile economice”, pentru cetățeni realitatea este una singură: facturi mai mari.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Consiliul Local, iar dacă va trece, noile tarife vor intra în vigoare de la 1 mai 2026.

În traducere simplă: vâlcenii vor plăti mai mult pentru apa calda si căldură. Iar iarna viitoare s-ar putea să fie și mai scumpă.