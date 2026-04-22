PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU
ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ
Str. 1 Decembrie, nr. 7-9, jud. Vâlcea - 245800, CIF: 2541479
E-mail: [email protected] Web: www.orasul-horezu.ro
Tel: 0250/860190
Nr. 9004 din 20 aprilie 2026
Consultare publică asupra propunerilor preliminare ale PUG Oraș Horezu
PRIMĂRIA Oraș Horezu anunță deschiderea procedurii de informare și consultare a publicului asupra propunerilor preliminare ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL. Documentația poate fi consultată pe site-ul Primăriei (https://www.orasul-horezu.ro) și la sediul instituției (strada 1 Decembrie, nr. 7, orașul Horezu, județul Vâlcea, în zilele lucrătoare, între orele 08,00-16,00).
Perioada de consultare: 24.04.2026 – 08.06.2026 (max. 45 zile calendaristice de la data ultimului anunț).
Observațiile pot fi transmise în mod continuu pe toată perioada de consultare, în scris la registratură sau prin email la [email protected].
Dezbaterea publică va avea loc în data de 14.05.2026, ora 17:00, la sediul Primăriei orașului Horezu, situat la adresa: strada 1 Decembrie, nr. 7, orașul Horezu, județul Vâlcea, în sala de ședințe a Primăriei.
Informații: Daniela Ogrezeanu, tel. 0744597482, email [email protected]
PRIMAR,
SĂRDĂRESCU NICOLAE
