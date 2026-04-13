Constantin Rădulescu, mesaj emoționant după moartea medicului Adrian Dumitru Pătrulescu

marți, 14 aprilie 2026
Am aflat cu profundă tristețe de trecerea la cele veșnice a medicului Adrian Dumitru Pătrulescu
​Comunitatea medicală vâlceană este mai săracă prin pierderea unui medic de excepție, care a condus cu dăruire și profesionalism Secția de Ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.
Domnul doctor Pătrulescu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist desăvârșit, un om empatic, care și-a pus întreaga pricepere în slujba pacienților săi.
​Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și întregului colectiv medical care l-a prețuit.
​Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace!
​Constantin RĂDULESCU
Președinte Consiliul Județean Vâlcea

