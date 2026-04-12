Constantin Magadan, cunoscut de vâlceni - „Lordu”, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani

duminică, 12 aprilie 2026

 

Constantin Magadan, cunoscut de vâlceni sub porecla „Lordu”, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani.
Potrivit informațiilor apărute, acesta suferea de o afecțiune gravă, fiind diagnosticat în trecut cu neoplasm de colon și supus unei intervenții chirurgicale. În ultima perioadă, starea sa de sănătate s-ar fi agravat, iar în cursul nopții trecute acesta s-a stins din viață la Vâlcea.
Născut în anul 1960, „Lordu” a fost una dintre figurile cunoscute și pitorești ale municipiului Râmnicu Vâlcea, fiind recunoscut de generații întregi de localnici.

