joi, 30 aprilie 2026

Consilierii locali spun „nu” scumpirii gigacaloriei. CET Govora cere mai mult, Primăria Râmnicu Vâlcea trage frâna

Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au respins, în ședința ordinară de miercuri, o nouă tentativă de majorare a prețului gigacaloriei, propusă de CET Govora începând cu 1 mai.

Operatorul de termoficare a solicitat creșterea tarifului de la 603,15 lei la 677,50 lei (fără TVA), invocând ajustări ale costurilor de transport, distribuție și furnizare, în baza Avizului ANRE nr. 5 din 20 ianuarie 2026. Argumentele nu i-au convins însă pe aleși, care au blocat din nou scumpirea.

Primarul municipiului, Mircia Gutău, a criticat solicitarea CET Govora, considerând-o greu de justificat în contextul actual: „Este strigător la cer ca o companie aflată în pragul falimentului să ceară încă o majorare. Avem obligația legală să analizăm propunerea, dar vom folosi toate pârghiile pentru a proteja populația. Oamenii nu mai pot suporta noi scumpiri.”

Decizia vine după ce, la finalul lunii ianuarie, prețul energiei termice fusese deja majorat, iar de la începutul acestei luni se aplică și TVA de 21% pentru toate categoriile de consumatori, ceea ce a crescut și mai mult presiunea asupra facturilor.

În paralel, viitorul sistemului centralizat rămâne incert. Centrala pe cărbune a CET Govora ar urma să fie oprită la 31 august 2026, în baza angajamentelor de decarbonizare asumate de România prin PNRR, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind continuitatea furnizării agentului termic în municipiu.