vineri, 17 aprilie 2026

Condamnare grea în cazul profesorului dispărut: soția și fiul, găsiți vinovați după 6 ani de mister

După șase ani de la dispariția profesorului Marian Claudiu Bălan, instanța a dat un verdict care zguduie opinia publică: fosta soție și fiul acestuia au fost condamnați pentru moartea bărbatului, deși trupul nu a fost găsit nici până astăzi.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 10 spre 11 aprilie 2020, un conflict izbucnit în locuința familiei ar fi degenerat în violențe care au dus la decesul profesorului. Ulterior, cadavrul ar fi fost ascuns, fără a mai fi descoperit vreodată.

Dosarul s-a bazat aproape exclusiv pe probe indirecte: declarații contradictorii, interceptări compromițătoare și lipsa totală a semnelor de viață. Mai mult, varianta „plecării voluntare” a fost alimentată chiar de soție, care a oferit explicații diferite rudelor.

Prin decizia Tribunalului Argeș, femeia a fost condamnată la 10 ani de închisoare, iar fiul – minor la data faptelor – la 5 ani într-un centru de detenție. În plus, cei doi trebuie să plătească daune morale de sute de mii de euro familiei victimei.

Cazul rămâne unul rar și controversat: o condamnare pentru moarte, fără cadavru. Sentința nu este definitivă și a fost deja atacată, iar întrebarea care persistă este simplă și tulburătoare: unde este trupul profesorului?