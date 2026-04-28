Concluzie oficială după tragedia de la Mănăstirea Bistrița: ISU Vâlcea indică două surse ale incendiului

marți, 28 aprilie 2026

Concluzie oficială după tragedia de la Mănăstirea Bistrița: ISU Vâlcea indică două surse ale incendiului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a finalizat cercetările privind incendiul izbucnit în urmă cu două săptămâni la Mănăstirea Bistrița și a stabilit cauza probabilă a tragediei.

Potrivit specialiștilor, focul ar fi pornit în urma unui cumul de factori: un cablu electric defect sau insuficient izolat și o lumânare lăsată nesupravegheată, care au acționat simultan ca surse de aprindere.

Incendiul a cuprins rapid o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, producând pagube majore la nivelul mansardei clădirii. Flăcările au distrus 11 chilii și, din păcate, au dus la decesul uneia dintre măicuțele așezământului monahal.