CJ Vâlcea țintește noi milioane de euro pentru sănătatea copiilor din mediul rural

sâmbătă, 18 aprilie 2026

Consiliul Județean Vâlcea accelerează atragerea fondurilor europene pentru modernizarea serviciilor medicale destinate elevilor de la sate. Joi, 16 aprilie 2026, instituția a organizat o întâlnire de informare dedicată noilor oportunități de finanțare prin Programul Sănătate, la care au participat reprezentanți ai ADR Sud-Vest Oltenia și numeroși primari din județ.

Președintele Constantin Rădulescu a subliniat că Vâlcea se află deja în top la nivel regional, cu peste 30 de milioane de euro atrași pe acest program, iar autoritățile locale își propun să continue în același ritm. În vizor sunt două linii de finanțare, în valoare totală de aproximativ 20 de milioane de euro, destinate îmbunătățirii serviciilor medicale pentru elevii din mediul rural.

Proiectele vizează modernizarea și dotarea cabinetelor medicale și stomatologice din școli, înființarea unor cabinete noi acolo unde acestea lipsesc, dar și achiziția de unități mobile pentru servicii stomatologice, astfel încât accesul la îngrijire să devină real pentru copiii din comune.

Șeful CJ a mulțumit echipei ADR Sud-Vest Oltenia pentru sprijinul acordat și pentru implicarea în facilitarea accesului la finanțare, inclusiv prin serviciile de asistență dedicate primăriilor.

Mesajul transmis de administrația județeană este clar: cursa pentru fonduri europene continuă, iar Vâlcea vrea să rămână în frunte când vine vorba de investiții în sănătatea și viitorul copiilor.