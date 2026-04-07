Chimcomplex cere sprijin de la stat pentru a salva locuri de muncă

marți, 7 aprilie 2026

Chimcomplex, unul dintre cei mai importanți producători chimici din România, trece printr-o perioadă dificilă, marcată de creșterea puternică a costurilor la energie. Compania solicită intervenția statului pentru a proteja industria chimică, considerată strategică pentru economie.

În lipsa unor măsuri rapide, Chimcomplex analizează un plan de reorganizare care ar putea duce la reducerea activității în anumite secții și la concedierea a aproximativ 1.200 de angajați. Impactul total ar putea afecta până la 5.500 de locuri de muncă indirecte din lanțul economic.

Compania ia în calcul oprirea temporară a unor fluxuri de producție la platformele din Onești și Râmnicu Vâlcea, din cauza costurilor energetice ridicate. De asemenea, există riscul amânării sau suspendării unor investiții finanțate prin PNRR, în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro.

Rezultatele financiare reflectă presiunea: cifra de afaceri a scăzut semnificativ în 2025, iar compania a înregistrat pierderi. În acest context, Chimcomplex analizează inclusiv dezvoltarea unei divizii de trading pentru a importa produse mai ieftine, ceea ce ar putea crește deficitul comercial al României.

Conducerea avertizează că, fără politici energetice competitive și sprijin pentru industriile energo-intensive, România riscă să piardă capacități industriale importante. Totuși, cu măsuri adecvate, compania ar putea reveni pe profit și își poate menține rolul strategic în economie.