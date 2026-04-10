sâmbătă, 11 aprilie 2026

Banii, stadionul și contractele publice – administrația lui Cristian Gentea , între investiții controversate și semne de întrebare la Pitești

Administrația municipiului Pitești, condusă de Cristian Gentea, continuă să fie în centrul unor controverse alimentate de exemple concrete apărute în presa locală și națională. Dincolo de discursul oficial despre „dezvoltare accelerată”, realitatea arată o succesiune de proiecte tensionate, decizii contestate și situații administrative care ridică întrebări legitime.

Stadionul de 100 de milioane de euro: proiect-fanion sau povară pentru oraș

Proiectul noului stadion din Pitești rămâne cel mai exploziv subiect. Estimat la aproximativ 100 de milioane de euro, acesta a generat un conflict deschis în Consiliul Local.

Presa națională a relatat despre acuzațiile potrivit cărora administrația ar fi analizat redirecționarea unor împrumuturi contractate pentru educație către această investiție. Tema a fost amplificată de opoziția locală, care a avertizat asupra riscului de supraîndatorare a municipiului pentru un proiect considerat de unii drept neprioritar.

Transportul public: autobuze electrice, dar infrastructură întârziată

Un alt exemplu concret este proiectul privind modernizarea transportului public prin achiziția de autobuze electrice.

Deși municipalitatea a anunțat investiții importante în flota ecologică, presa locală a semnalat întârzieri în realizarea infrastructurii necesare – stații de încărcare, trasee adaptate și organizare eficientă. În practică, există situații în care autobuzele moderne nu sunt utilizate la capacitate maximă din cauza acestor blocaje logistice.Parcările și reorganizarea urbană: nemulțumiri în lanț

Reorganizarea parcărilor din Pitești a generat un val de nemulțumiri în rândul cetățenilor.

Introducerea unor noi reguli și taxe a fost percepută de mulți locuitori ca fiind făcută fără o consultare reală. Presa locală a relatat despre proteste punctuale și reacții dure din partea șoferilor, care au acuzat haos administrativ și lipsa unor soluții coerente.

Proiecte întârziate: cazul sălii de sport „Nicolae Iorga” și alte investiții blocate

Situația sălii de sport a Școlii „Nicolae Iorga” nu este singulară.

Mai multe investiții locale au fost afectate de întârzieri sau probleme de execuție. În unele cazuri, constructorii au fost acuzați de neseriozitate, iar administrația a invocat dificultăți contractuale. Totuși, lipsa unor sancțiuni rapide și eficiente ridică întrebări privind modul în care sunt gestionate aceste contracte.

Termoficarea și infrastructura urbană: lucrări frecvente, rezultate contestate

Lucrările repetate la rețelele de termoficare și infrastructură au devenit o constantă în Pitești.

Presa locală a semnalat situații în care aceleași zone au fost reabilitate de mai multe ori într-un interval scurt, ceea ce ridică suspiciuni privind calitatea lucrărilor sau planificarea deficitară. În paralel, disconfortul pentru populație a fost major – trafic blocat, șantiere prelungite și costuri suplimentare.

Războiul din PSD Argeș: lupte interne cu impact administrativ

Conflictul dintre Cristian Gentea și parlamentarii PSD de Argeș a ieșit în spațiul public prin declarații extrem de dure.

Primarul a acuzat lipsa de sprijin real pentru municipiu, în timp ce adversarii politici au sugerat o gestionare defectuoasă a relațiilor instituționale. Aceste tensiuni politice nu sunt doar declarații – ele influențează direct fluxul de finanțări și implementarea proiectelor.