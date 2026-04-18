Aurul din râuri și jafurile mascate prin balastiere, în Vâlcea. Ce se ascunde în albia râului Olănești, dar si in alte râuri? Autoritățile închid ochii!

Aurul din râuri și jafurile mascate prin balastiere, în Vâlcea. Ce se ascunde în albia râului Olănești, dar si in alte râuri?

În județul Vâlcea, unde apele de munte coboară încărcate de istorie și resurse, o întrebare începe să deranjeze tot mai mult: cât din ceea ce se exploatează oficial ca „nisip și pietriș” ascunde, de fapt, o valoare mult mai mare? Răspunsul pare să ducă direct în albia râului Olănești, dar si în alte râuri, acolo unde balastierele sapă adânc, iar controalele sunt, cel puțin aparent, prea puține.

Puțini știu că în anumite râuri din România, inclusiv în zone din Vâlcea, există aur aluvionar – particule fine rezultate din erodarea rocilor aurifere. Nu vorbim de pepite spectaculoase, ci de un „aur invizibil”, care, în cantități mari și exploatat constant, poate genera profituri consistente. Exact aici apare suspiciunea: nu cumva unele balastiere devin, în realitate, exploatări mascate de resurse mult mai valoroase?

Pe râul Olănești, localnicii vorbesc tot mai des despre lucrări agresive în albie, despre utilaje care operează intens și despre modificări vizibile ale cursului apei. Oficial, totul este legal – exploatare de agregate minerale, cu autorizații și avize. Neoficial însă, apar întrebări incomode: ce se întâmplă cu materialul extras? Este monitorizat în totalitate? Există verificări reale privind eventuale resurse asociate, precum aurul aluvionar?

Schema descrisă de specialiști este simplă și greu de depistat în lipsa unor controale serioase: sub acoperirea unei balastiere autorizate, se extrage masiv material din albie, iar eventualele resurse valoroase nu sunt nici declarate, nici taxate. Statul pierde bani, iar mediul este distrus.

Efectele sunt deja vizibile. În unele zone de pe cursul râului Olănești, malurile par destabilizate, iar nivelul apei fluctuează suspect. Oamenii din zonă vorbesc despre fântâni care nu mai au același debit și despre schimbări în structura terenurilor. Totul, în timp ce exploatările continuă.

Mai grav este că, în ciuda legislației clare, intervenția autorităților pare timidă. Controalele sunt rare, iar sancțiunile nu descurajează un fenomen care, dacă se confirmă, ar putea însemna un adevărat jaf sistematic al resurselor naturale. Suspiciunile privind protecția politică sau administrativă nu lipsesc, dar rămân, deocamdată, la nivel de percepție publică.

Într-un județ în care fiecare resursă contează, iar dezvoltarea ar trebui să fie echilibrată, situația de pe râul Olănești ridică semne serioase de întrebare. Nu mai vorbim doar despre nisip și pietriș, ci despre posibilitatea ca, sub ochii tuturor, să se piardă o bogăție reală.

Cine verifică ce se extrage din râul Olănești? Cine controlează balastierele din Vâlcea? Și, mai ales, cine răspunde dacă „aurul din râuri” pleacă pe tăcute?

Până când aceste întrebări nu vor primi răspunsuri clare, fiecare cupă de excavator care intră în albie va ridica aceeași suspiciune: nu cumva, odată cu balastul, dispare și aurul?

Cine are detalii despre astfel de exploatari ilegale, poate sa trimita informatiile pe e-mail-ul: [email protected] sau pe whatsapp - 0773876372