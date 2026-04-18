AUR Vâlcea își deschide porțile pentru cetățeni: apel la implicare și dialog direct

Duminică, 19 aprilie 2026, între orele 12:00 și 18:00, organizația județeană Alianța pentru Unirea Românilor Vâlcea organizează un eveniment de tip „Ziua Porților Deschise” la sediul din Râmnicu Vâlcea, situat pe strada Buna Vestire, nr. 3.

Inițiativa vine ca un apel direct către cetățeni, invitați să participe la discuții deschise cu membrii partidului, să își exprime nemulțumirile și să propună soluții pentru problemele din comunitățile locale. Reprezentanții AUR susțin că își doresc un dialog real cu oamenii, dincolo de campaniile electorale și promisiunile de moment.

Deputatul Antonio Popescu transmite că evenimentul de duminică reprezintă mai mult decât o simplă întâlnire politică: „Este un exercițiu de normalitate democratică. Vrem să îi ascultăm pe oameni, să înțelegem direct de la ei care sunt problemele reale și să construim împreună soluții.”

La rândul său, deputatul Nicolae Mîndrescu subliniază importanța implicării civice continue: „Votul din 2024 si 2025 a fost un semnal puternic, dar nu este suficient. România are nevoie de oameni curajoși, care să se implice activ, nu doar o dată la patru ani. Îi invităm pe toți vâlcenii să vină, să ne spună ce îi nemulțumește și să devină parte din schimbarea pe care o dorim cu toții.”

Organizatorii transmit că partidul își propune să atragă oameni de bună credință, profesioniști, tineri și persoane cu experiență, care să contribuie activ la dezvoltarea unei direcții politice diferite. Accentul este pus pe ideea că viitorul României depinde de implicarea directă a cetățenilor și de capacitatea acestora de a transforma nemulțumirea în acțiune.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar cei interesați sunt încurajați nu doar să participe la discuții, ci și să se înscrie în partid, ca parte a unui demers mai amplu de mobilizare civică și politică la nivel local.

Mesajul organizatorilor este unul clar: schimbarea nu vine de la sine, ci se construiește prin oameni care aleg să nu mai stea pe margine.

Tiberiu Pîrnău