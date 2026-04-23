APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant în cadrul Laboratorului de Apă, Sector Horezu

joi, 23 aprilie 2026

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de laborant în cadrul

Laboratorului de Apă, Sector Horezu

Concursul constă în probă scrisă, probă practică și interviu și se va desfășura astfel:

proba scrisă se va susține în data de 05.2026, ora 9 00 , la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5,

, la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5, proba practică și interviul se vor susține în data de 05.2026, ora 900, în cadrul Laboratorului de Apă din str. Câmpului nr.17, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.05.2026, ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.