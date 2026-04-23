ANUNȚ Primăria orașului Horezu - privind deschiderea consultării publice
Primăria orașului Horezu anunță deschiderea procesului de consultare publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Cartier rezidențial Treapt-Horezu”, județul Vâlcea.
Inițiativa aparține primarului orașului Horezu, domnul Sărdărescu Nicolae, și a fost lansată în data de 21 aprilie 2026.
Persoanele interesate pot transmite în scris contestații, propuneri, sugestii sau opinii argumentate până la data de 1 iunie 2026, ora 14:00, prin următoarele modalități:
Persoană de contact: Ogrezeanu Daniela – Consilier relații cu publicul și comunicare, disponibilă în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.
Documentația poate fi consultată atât pe site-ul instituției, www.orasul-horezu.ro, cât și la sediul Primăriei, în cadrul Biroului Arhitect-Șef. Proiectul de act normativ poate fi obținut în copie, la cerere.
Propunerile primite vor fi analizate, iar cele relevante vor fi publicate pe site-ul instituției, în secțiunea „Transparență decizională”. În cazul în care există solicitări scrise din partea unor asociații legal constituite sau a altor autorități publice, se poate organiza și o întâlnire de dezbatere publică, până la data de 7 mai 2026, ora 14:00.
Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela telefonic la 0260.860.190 sau pot trimite solicitări la adresa de e-mail menționată anterior. Persoană de contact: Drăganescu Robert – Arhitect-Șef al Primăriei Horezu.
La prezentul anunț sunt anexate următoarele documente:
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns