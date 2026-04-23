ANUNȚ Primăria orașului Horezu - privind deschiderea consultării publice

Primăria orașului Horezu anunță deschiderea procesului de consultare publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Cartier rezidențial Treapt-Horezu”, județul Vâlcea.

Inițiativa aparține primarului orașului Horezu, domnul Sărdărescu Nicolae, și a fost lansată în data de 21 aprilie 2026.

Persoanele interesate pot transmite în scris contestații, propuneri, sugestii sau opinii argumentate până la data de 1 iunie 2026, ora 14:00, prin următoarele modalități:

prin poștă sau fax la sediul Primăriei Horezu, str. 1 Decembrie nr. 7, județul Vâlcea;

prin e-mail la adresa: [email protected] ;

; direct la sediul instituției.

Persoană de contact: Ogrezeanu Daniela – Consilier relații cu publicul și comunicare, disponibilă în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.

Documentația poate fi consultată atât pe site-ul instituției, www.orasul-horezu.ro, cât și la sediul Primăriei, în cadrul Biroului Arhitect-Șef. Proiectul de act normativ poate fi obținut în copie, la cerere.

Propunerile primite vor fi analizate, iar cele relevante vor fi publicate pe site-ul instituției, în secțiunea „Transparență decizională”. În cazul în care există solicitări scrise din partea unor asociații legal constituite sau a altor autorități publice, se poate organiza și o întâlnire de dezbatere publică, până la data de 7 mai 2026, ora 14:00.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela telefonic la 0260.860.190 sau pot trimite solicitări la adresa de e-mail menționată anterior. Persoană de contact: Drăganescu Robert – Arhitect-Șef al Primăriei Horezu.

La prezentul anunț sunt anexate următoarele documente: