Andra Bica, la Mănăstirea Bistrița după incendiul devastator: „Nu le lăsăm singure pe măicuțe!” – apel la solidaritate pentru refacerea locului sfânt

sâmbătă, 18 aprilie 2026

Mănăstirea Bistrița, unul dintre cele mai vechi și încărcate de spiritualitate așezăminte monahale din județul Vâlcea, a fost lovită de o tragedie chiar în ziua în care credincioșii sărbătoreau Învierea Domnului. Un incendiu puternic a mistuit chiliile, lăsând în urmă distrugeri și multă suferință în rândul obștii monahale.

Locul care adăpostește de secole moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul și care a fost pentru generații întregi un refugiu de liniște și rugăciune s-a transformat, pentru câteva ore, într-un spațiu al disperării. Flăcările au cuprins rapid clădirile, iar intervenția pompierilor a reușit să limiteze extinderea dezastrului, însă pagubele sunt considerabile.

În acest context apăsător, de Izvorul Tămăduirii, senatorul Andra Bica a ajuns la mănăstire pentru a fi alături de măicuțe și pentru a transmite un mesaj de solidaritate. Prezența sa nu a fost una formală, ci un gest de susținere într-un moment în care comunitatea monahală are nevoie, mai mult ca oricând, de sprijin.

„Nu sunt singure în aceste momente grele”, este mesajul transmis de senator, care a dat asigurări că va susține eforturile de refacere a așezământului. Promisiunea vine într-un moment critic, în care fiecare ajutor contează pentru ca acest simbol al credinței vâlcene să fie readus la viață.

Mănăstirea Bistrița nu este doar un monument istoric sau un obiectiv religios. Este o parte vie din identitatea județului Vâlcea, un loc în care credința, tradiția și istoria se întâlnesc. Distrugerile provocate de incendiu nu afectează doar ziduri, ci rănesc o comunitate întreagă.

Acum, mai mult ca oricând, este nevoie de solidaritate – din partea autorităților, dar și a oamenilor. Pentru că refacerea acestui loc sfânt nu este doar o necesitate, ci o datorie. Iar ceea ce a fost clădit în sute de ani nu trebuie lăsat să dispară într-o clipă.