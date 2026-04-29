joi, 30 aprilie 2026

ADRIAN RUJA, PRIMARUL DIN LALOȘU, ACUZAT CĂ A FURAT UN BUN AL UNUI CETĂȚEAN: „L-AM LUAT PENTRU CĂ AȘA AM VRUT EU!”

Scene revoltătoare în comuna Laloșu, unde un caz care ar trebui să țină de poliție capătă accente de feudalism administrativ. Un localnic susține că a fost lăsat fără un bun personal chiar de omul care ar trebui să apere legea: primarul Adrian Ruja.

În data de 28 aprilie 2026, în jurul prânzului, bărbatul a constatat că un tub metalic, amplasat lângă drum și destinat construirii unui podeț de acces în curte, a dispărut. Valoarea estimată: aproximativ 1.000 de lei. Un bun cumpărat din bani proprii, necesar pentru a putea intra cu mașina în gospodărie.

Omul a mers să reclame furtul, însă postul de poliție era închis. Așa că s-a dus la Primărie, sperând că edilul îl va ajuta, mai ales că există camere de supraveghere în localitate.

Ce a urmat depășește orice limită a normalului.

În fața mai multor persoane, primarul ar fi recunoscut direct că el a luat tubul. Fără explicații, fără rușine, fără teamă:

„Eu ți-am luat tubul metalic pentru că AȘA AM VRUT EU!”

O declarație care, dacă este reală, nu mai ține de aroganță, ci intră direct în zona penalului. Vorbim despre o posibilă însușire ilegală de bunuri, făcută cu o nonșalanță care sfidează orice normă de drept.

Mai grav, cetățeanul nu doar că a rămas fără bunul său, dar a rămas și fără soluție. Lucrarea pe care urma să o facă – un podeț peste șanțul din fața casei – este acum blocată, iar accesul în curte rămâne imposibil.

Cazul scoate la lumină o realitate incomodă: în unele comunități, autoritatea publică nu mai este despre lege, ci despre voința personală a celui aflat în funcție.

Dacă acuzațiile se confirmă, întrebarea nu mai este „cine a furat?”, ci cine mai oprește derapajele din administrația locală?

Pentru că atunci când un primar spune „așa am vrut eu”, legea devine, practic, opțională.