ABUZ al CNA (Valentin Jucan)! Televiziunea Realitatea Plus nu are datorii la stat - nici la buget, nici la bugetele de asigurări sociale sau de sănătate

marți, 7 aprilie 2026

Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței pentru televiziunea Realitatea Plus. În replică, Anca Alexandrescu a acuzat că este vorba despre o „manifestare dictatorială a sistemului”. Și postul de radio Gold FM a rămas fără licență.

Dacă mai avea cineva vreo urmă de îndoială că în spatele deciziilor Consiliului Național al Audiovizualului nu stau doar criterii tehnice, ci și calcule politice, documentele oficiale ale statului român spun o poveste mult mai clară decât orice declarație publică. Nu e vorba de interpretări, nu e vorba de „surse”, ci de evidențe fiscale, reci, verificabile, pe care oricine le poate accesa.

În centrul acestei povești stau două televiziuni și două companii care dețin licențe audiovizuale. Pe de o parte, Realitatea Plus, operată de PHG Media Invest. Pe de altă parte, Digi 24, controlată prin Campus Media TV. Două entități media importante, tratate însă, cel puțin aparent, după standarde diferite.

Verificarea în baza oficială a ANAF, cea care centralizează obligațiile fiscale restante ale contribuabililor, arată fără echivoc că PHG Media Invest nu figurează cu datorii. Nici la bugetul de stat, nici la bugetele de asigurări sociale sau de sănătate. Cu alte cuvinte, din punct de vedere fiscal, compania care deține licența Realitatea Plus este „curată”.

În schimb, aceeași bază de date oficială indică o situație diferită în cazul Campus Media TV. Compania apare cu datorii consistente, de peste 2,1 milioane de lei la bugetul de stat, la care se adaugă sume restante și la celelalte bugete. Nu sunt sume simbolice și nu pot fi trecute ușor cu vederea, mai ales în contextul în care legislația și reglementările din domeniul audiovizualului presupun anumite standarde de conformare.

Aici intervine însă elementul care ridică cele mai multe semne de întrebare. În timp ce CNA a fost, în repetate rânduri, extrem de activ și vigilent în cazul unor posturi considerate incomode, în alte situații pare să adopte o atitudine cel puțin relaxată. Nu există inițiative vizibile, nu există dezbateri publice despre eventuale sancțiuni sau despre oportunitatea menținerii licenței în cazul unor operatori cu datorii.

Mai mult, din informațiile disponibile, nici măcar nu se ajunge la etapa în care astfel de subiecte să fie puse pe masa Consiliului. Cu alte cuvinte, nu se votează, pentru că nu se propune. Iar lipsa propunerii devine, în sine, o decizie.

În acest context, apare inevitabil întrebarea: criteriile sunt aplicate uniform sau selectiv? Pentru că, dincolo de discursul oficial despre echidistanță și respectarea legii, realitatea din documente sugerează o posibilă dublă măsură.

Sursele acestor informații nu sunt obscure. Sunt baze de date oficiale ale statului român, accesibile publicului. Oricine poate verifica situația fiscală a companiilor menționate și poate compara datele. Tocmai de aceea, discuția nu mai ține de opinii, ci de fapte.

Într-un stat în care instituțiile ar trebui să funcționeze după reguli clare și egale pentru toți, astfel de discrepanțe nu pot fi ignorate. Iar atunci când ele apar în zona audiovizualului, unde miza este influența asupra opiniei publice, lucrurile devin cu atât mai sensibile.

Rămâne de văzut dacă aceste diferențe de tratament vor fi explicate sau dacă vor continua să fie trecute sub tăcere. Până atunci, documentele există, cifrele sunt publice, iar concluziile sunt la îndemâna oricui vrea să le privească fără filtre.

Reacția Clubului de Presă: Suprimarea emisiunilor Realitatea Plus și ale Gold FM, păstrând proporțiile, echivalează cu o lovitură de stat

”În cursul acestei după-amieze, opinia publică a aflat cu stupoare că o importantă televiziune de știri, care se bucură de o largă audiență, a fost suprimată de Consiliul Național al Audiovizualului, la pachet cu postul de radio de mare audiență, Gold FM. Acest act samavolnic s-a petrecut după ce, în prealabil, CNA, inchiziția presei, a sancționat abuziv, în repetate rânduri, respectivul post de televiziune. Intenția cât se poate de explicită este de a bloca, pe această cale, cele mai autentice voci critice din media românească.

Clubul de presă a avertizat, în repetate rânduri, Parlamentul României asupra acestui pericol, solicitând o dezbatere asupra activității CNA în cele două comisii de cultură ale Parlamentului României. Nici partidele politice din arcul puterii și nici cele din opoziție nu au întreprins, din păcate, demersurile necesare pentru inițierea unor dezbateri și luarea măsurilor cuvenite, pentru care forul legislativ are totală autoritate de a preveni un asemenea derapaj democratic. Suprimarea emisiunilor Realitatea Plus și ale Gold FM, păstrând proporțiile, echivalează cu o lovitură de stat. De altfel, scopul urmărit a fost identic: acela de a bloca orice manifestare relevantă a spiritului critic, democratic, al opiniei libere, astfel încât România să continue în aceeași direcție periculoasă, fatală din punct de vedere democratic. În numele Consiliului de Onoare al Clubului de Presă, Sorin Roșca Stănescu”.

Din Clubul de Presă fac parte Cozmin Guşă, Sorin Roşca Stănescu, Răzvan Savaliuc, Bogdan Comaroni, Claudiu Asimionesei.

Cozmin Gușă: „CNA a retras adineauri licența de emisie a GOLD FM, în mod ilegal”

Cozmin Gușă a reacționat marți, 7 aprilie, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței de emisie pentru postul de radio Gold FM, deținut de familia sa. Hotărârea vine în urma neplății unor amenzi aplicate anterior, însă reprezentanții postului contestă procedura și acuză lipsa unei notificări prealabile.

„CNA a retras adineauri licența de emisie a GOLD FM, în mod ilegal, abuziv și fără notificare prealabilă, deci nu vom mai putea emite, pentru că adevărul nu trebuie spus. Ca-n SECURISTAN. Vom face plângere și vom contesta desigur, dar justiția RO e tot din … SECURISTAN”, a scris Gușă pe Facebook.