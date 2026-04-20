luni, 20 aprilie 2026

A înverzit asfaltul pe Strada Lespezi din Râmnicu Vâlcea! Lucrare STRABAG, recepționată cu ochii închiși?

Imagini revoltătoare surprinse pe Strada Lespezi din Râmnicu Vâlcea, unde asfaltul turnat recent a început deja să „rodească”. La propriu. Fire de iarbă ies prin carosabil, semn clar că lucrarea executată de STRABAG ridică serioase semne de întrebare.

În mod normal, între stratul de bază și stratul de uzură trebuie realizată o legătură corectă, cu materiale conforme și fără impurități. În cazul de față, însă, realitatea din teren arată altceva: vegetația străpunge asfaltul ca și cum ar fi fost turnat peste pământ de flori, nu peste o structură rutieră solidă.

Localnicii tratează situația cu ironie amară: „Încă o ploaie-două și scoatem vaca la păscut pe asfalt!”. Dincolo de glume, problema este una cât se poate de serioasă. Un astfel de carosabil riscă să se degradeze rapid, punând în pericol siguranța traficului și transformând investiția într-o risipă de bani publici.

Întrebările sunt firești și necesare: Cum a executat STRABAG această lucrare? Cine a verificat și, mai ales, cine a semnat recepția?

Pentru că este greu de crezut că o astfel de „performanță” ar fi putut trece neobservată. Sau, poate, a fost observată… și ignorată.

Ziarul de Vâlcea solicită autorităților din Râmnicu Vâlcea să demareze de urgență verificări și să stabilească responsabilitățile. Dacă această lucrare a fost realizată necorespunzător, cei vinovați trebuie să răspundă.

Până atunci, rămâne imaginea unei străzi care, în loc să fie drum, a devenit… teren fertil. Un simbol perfect al modului în care sunt, uneori, „îngropate” lucrările publice.

Foto: Florin Iulian Puican