duminică, 12 aprilie 2026

504 posturi vor fi menținute în Primăria Râmnicu Vâlcea după reorganizarea administrativă

Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind punerea în aplicare a noului plafon maxim de posturi pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. În urma reducerii de 30% prevăzute de legislația în vigoare, administrația locală va funcționa cu 504 posturi, față de 598 câte erau aprobate în anul precedent.

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului urmează să fie finalizată până la data de 1 iulie 2026, termen până la care structura administrativă a instituției trebuie adaptată noilor cerințe legale.