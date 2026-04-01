1 Mai cu fum de grătare și boxe la maximum: trei zile de festival în Râmnicu Vâlcea

joi, 30 aprilie 2026

1 Mai cu fum de grătare și boxe la maximum: trei zile de festival în Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea intră, timp de trei zile, în modul „festival”. Între 1 și 3 mai, parcarea Shopping City se transformă într-un pol al distracției, unde muzica live, mirosul de grătar și agitația de târg promit să scoată vâlcenii din case. Evenimentul este pus la cale de Viobeti Comimpex, Primăria municipiului și Shopping City Mall.

Startul se dă vineri, cu un accent pe tradiție: Ansamblul Folcloric Profesionist „Doina Oltului” urcă pe scenă și aduce folclorul în mijlocul unui decor de festival modern. De aici, ritmul se schimbă rapid. Sâmbătă, scena este ocupată de artiști cunoscuți publicului tânăr – Navi, Cristina Ene și Dorian Popa – într-un mix de pop și energie comercială. Duminică, finalul este asigurat de Dragoș Paraschiv, Domnul G și Emilian, într-o închidere care se anunță animată.

Dincolo de concerte, organizatorii mizează pe rețeta clasică: parc de distracții, zone de mâncare și băuturi, plus activități pentru toate vârstele. Piesa centrală rămâne însă „Super Concursul de Grătar”, unde amatorii de mici și burgeri sunt invitați să-și etaleze talentul culinar în fața publicului.

Oficial, evenimentul este prezentat ca o sărbătoare a comunității și a începutului sezonului cald. În realitate, este încă o încercare de a aduce oamenii laolaltă cu muzică tare și distracție pe repede înainte.

Programul se desfășoară zilnic între orele 12:00 și 23:00, iar accesul este liber. Râmnicu Vâlcea deschide sezonul estival în stil clasic: cu scenă, fum de grătare și multă gălăgie.