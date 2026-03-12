joi, 12 martie 2026

Zgomote infernale pe cerul Râmnicului! Avioane militare au survolat orașul și au speriat locuitorii

Locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea au fost puși în alertă în această seară după ce mai multe avioane militare de vânătoare au survolat zona, producând un zgomot extrem de puternic. Martorii spun că bubuiturile s-au auzit în mai multe cartiere ale orașului, iar mulți oameni au ieșit speriați din case pentru a vedea ce se întâmplă pe cer.

Potrivit imaginilor apărute pe aplicațiile de monitorizare a traficului aerian, deasupra României au fost observate avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, unele dintre ele având transponderul pornit și fiind vizibile pe platforma Flightradar24. Unul dintre aparate, identificat cu indicativul PUNK21, zbura la aproximativ 9.700 de metri altitudine, cu o viteză de aproape 800 km/h. Alte aeronave au fost observate în zona Focșani – Râmnicu Sărat, executând manevre de patrulare sau antrenament.

În municipiul Râmnicu Vâlcea, zgomotul produs de motoarele puternice ale acestor aeronave a fost descris de localnici drept „infern” sau „ca o explozie pe cer”. În unele zone ale orașului, oamenii au crezut inițial că este vorba despre o deflagrație sau despre o situație de urgență.

Specialiștii explică faptul că avioanele militare de vânătoare produc niveluri foarte ridicate de zgomot, mai ales atunci când:

– zboară la altitudine mai mică decât cea obișnuită

– accelerează puternic în timpul manevrelor

– se apropie de viteza sunetului sau o depășesc

În astfel de situații poate apărea fenomenul numit „boom sonic”, o undă de șoc percepută la sol ca o bubuitură puternică.

În ultimii ani, activitatea aeriană militară deasupra României a crescut considerabil, în special după izbucnirea războiului din Ucraina. Forțele Aeriene Române, împreună cu aliații NATO, desfășoară frecvent misiuni de patrulare aeriană, exerciții și antrenamente, în special în zone strategice ale țării.

De regulă, aceste zboruri sunt operațiuni de rutină sau exerciții militare, monitorizate de Ministerul Apărării Naționale, însă zgomotul produs de aeronavele supersonice continuă să provoace îngrijorare în rândul populației atunci când acestea survolează zone locuite.

Pentru mulți vâlceni, seara de astăzi a fost una neobișnuită: cerul liniștit al orașului a fost brăzdat de avioane de luptă care au trecut cu viteză mare, iar zgomotul lor a făcut ca numeroși oameni să creadă că se întâmplă ceva grav.

Deocamdată nu există un comunicat oficial al Ministerului Apărării Naționale privind zborurile observate în această seară deasupra zonei Vâlcea. Dacă acestea au făcut parte dintr-un exercițiu militar sau dintr-o misiune de poliție aeriană, autoritățile ar urma să ofere clarificări în perioada următoare.