Vineri, sâmbătă și duminică – trei zile în care râmnicenii pot scăpa gratuit de deșeurile voluminoase și de echipamentele electrice și electronice stricate

miercuri, 25 martie 2026

Vineri, sâmbătă și duminică – trei zile în care râmnicenii pot scăpa gratuit de deșeurile voluminoase și de echipamentele electrice și electronice stricate

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Vâlcea și Asocierea Environment Care Waste Management S.R.L. - Brantner Environment S.R.L., prin lider Environment Care Waste Management informează cetățenii municipiului că în perioada 27 – 29 martie, în intervalul orar 8.00 – 14.00, se va realiza colectarea deşeurilor voluminoase și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) în 12 puncte de colectare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, după următorul program:

Vineri, 27 martie:

- str. Crișan nr. 16 - coloana auto – D.A.D.P.

- intrarea Cecilia Cuțescu Stork, Bl. 77 (PC. 133)

- parcare maternitate – str. Remus Bellu, Bl. O1 (PC. 118)

- str. Emil Avrămescu, lângă sediul Piețe Prest S.A.

Sâmbătă, 28 martie:

- str. Radu de la Afumați, Bl. 51B (PC. 144)

- str. Rapsodiei, Bl. 16 (PC. 174)

- aleea Mioriței Bl. N3 (PC. 154)

- str. Gib Mihăescu, Bl. S3 (PC. 104)

Duminică, 29 martie:

- Complex Comercial Hermes, Bl. B3 (PC. 80)

- str. Nicolae Iorga, Bl. PT5 (PC. 46)

- aleea Bradului, Bl. C1, C 2 (PC. 79)

- intrarea Florilor, Bl. S 31 (PC. 6)

În cazul în care se vor identifica deşeuri voluminoase și deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) depozitate și în alte puncte de colectare decât cele stabilite, președinții sau administratorii asociațiilor de proprietari și cetățenii sunt rugați să anunțe dispeceratul Brantner Environment S.R.L la numărul de telefon 0250.995, în intervalul orar 8.00 – 14.00. În cadrul campaniei de colectare, aceste tipuri de deşeuri se vor colecta gratuit.