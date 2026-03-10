VIDEO - Scandal la Liceul Teoretic Măciuca: acuzații grave la adresa fostei directoare Luminita Tănase. Bunuri ale școlii folosite în interes personal?

marți, 10 martie 2026

Scandal la Liceul Teoretic Măciuca: acuzații grave la adresa fostei directoare Luminita Tănase. Bunuri ale școlii folosite în interes personal?

Un nou scandal mocnește în sistemul de învățământ din județul Vâlcea. Mai mulți profesori de la Liceul Teoretic Măciuca reclamă o serie de nereguli grave care ar fi fost comise de fosta directoare a unității de învățământ, Luminita Tănase, în perioada în care aceasta a condus instituția.

Potrivit unor informații transmise redacției, după plecarea acesteia din funcția de director ar fi ieșit la iveală faptul că anumite bunuri și servicii plătite din bani publici ar fi fost utilizate în scop personal.

Abonament telefonic plătit din bani publici

Una dintre principalele acuzații vizează un abonament telefonic cu patru numere, care ar fi fost achitat lunar din fonduri ale administrației locale. Surse din cadrul liceului susțin că Primăria ar fi plătit aproximativ 200 de lei pe lună, iar contractul ar continua să genereze costuri până la finalizarea perioadei contractuale.

Conform acelorași surse, din cele patru numere asociate abonamentului ar fi fost recuperată doar o cartelă, în timp ce două dintre numere nu ar fi fost identificate nici până în prezent.

Profesorii susțin că situația ridică semne de întrebare serioase cu privire la modul în care au fost gestionate resursele instituției.

Televizor și electrocasnice ale școlii, aduse ulterior înapoi

Tot după schimbarea conducerii liceului ar fi apărut suspiciuni legate și de mai multe bunuri ale unității de învățământ, printre care un televizor, un aspirator și un mop cu abur, care ar fi fost folosite în afara instituției.

Potrivit unor martori, televizorul ar fi fost adus înapoi la școală recent, momentul fiind surprins în imagini realizate de elevi aflați în unitate la finalul programului.

Profesorii spun că aceste situații ar trebui verificate de autoritățile competente pentru a se stabili dacă bunurile respective au fost utilizate în mod legal.

„Liceul devenise proprietate personală”?

Mai mulți angajați ai liceului descriu un climat tensionat în perioada în care Luminita Tănase conducea instituția. Un profesor susține că timp de doi ani ar fi fost supus unor presiuni constante.

„Oricine îndrăznea să spună ceva sau să facă altfel decât voia conducerea era pus la zid și etichetat drept trădător”, afirmă acesta.

Aceleași surse susțin că, în acea perioadă, deciziile importante din liceu ar fi fost influențate și de soțul fostei directoare, care ar fi avut o implicare constantă în viața instituției, deși nu făcea parte din personalul acesteia. Profesorii spun că acesta ar fi intervenit frecvent în activitatea școlii, situație care ar fi generat tensiuni inclusiv cu elevii.

Potrivit unor relatări, elevii ar fi depus chiar și o plângere penală după ce s-au simțit intimidați de prezența acestuia în unitatea de învățământ.

Suspiciuni și în jurul organizării evaluării naționale

Profesorii care au contactat redacția susțin că ar exista semne de întrebare și în ceea ce privește modul în care au fost gestionate unele activități legate de organizarea Evaluării Naționale, afirmând că în liceu „nimic nu se făcea fără știrea directorului”.

În prezent nu există informații oficiale privind eventuale anchete în acest sens, însă cadrele didactice spun că ar fi necesară o verificare clară a situației.

Apel pentru verificări oficiale

În contextul acuzațiilor apărute, profesorii solicită intervenția Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea și a altor instituții competente, pentru a clarifica dacă au existat abateri administrative sau utilizarea nelegală a bunurilor publice.

Până la acest moment, fosta directoare Luminita Tănase nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la aceste acuzații.

Redacția rămâne deschisă pentru a publica orice reacție sau explicație din partea persoanelor vizate sau a autorităților competente. Dacă se vor confirma nereguli, cazul ar putea deveni unul de interes major pentru modul în care sunt administrate resursele în unitățile de învățământ din județul Vâlcea.