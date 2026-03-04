VIDEO - Mamă la 14 ani după un viol: Centrul „Doamna Maria Brâncoveanu” din Râmnicu Vâlcea, locul unde viețile frânte găsesc speranță

miercuri, 4 martie 2026

VIDEO - Minoră, victimă a unui viol, mamă la 14 ani. Centrul „Doamna Maria Brâncoveanu” din Râmnicu Vâlcea, sprijin pentru viață

O fetiță de 14 ani care a cunoscut groaza în locul inocenței își așteaptă acum copilul. O mamă de 39 de ani, alungată din casă în ziua în care i s-a rupt apa, își strânge astăzi pruncul la piept și îl numește „raza ei de soare”. Un bunic cu 15 nepoți aprinde candela în fiecare seară și mulțumește că încă are putere să meargă mai departe.
La Centrul „Doamna Maria Brâncoveanu” din Râmnicu Vâlcea viața nu este un slogan. Este o luptă zilnică, niciodată abandonată. Aici, în spatele fiecărei povești, nu stă doar ajutor material. Stă convingerea că fiecare copil este un dar. Că nicio mamă nu trebuie să rămână singură. În Râmnicu Vâlcea, într-un centru născut din credință și din grijă pentru aproapele, viața continuă să fie aleasă.

 

Abonează-te la canalul de YouTube TRINITAS TV, dând un simplu click aici.

Pentru mai multe emisiuni de suflet, vizitează site-ul TRINITAS TV

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2026 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe