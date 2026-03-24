VIDEO - JANDARMUL „CU TUPEU” DIN PIAȚA VICTORIEI: SIMBOLUL UNEI INTERVENȚII SCĂPATE DE SUB CONTROL LA MITINGUL MINERILOR

miercuri, 25 martie 2026

VIDEO - JANDARMUL „CU TUPEU” DIN PIAȚA VICTORIEI: SIMBOLUL UNEI INTERVENȚII SCĂPATE DE SUB CONTROL LA MITINGUL MINERILOR

Protestul minerilor de astăzi, din fața Palatului Victoria, a scos la iveală nu doar disperarea unor oameni care își apără locurile de muncă, ci și o realitate incomodă: modul în care unii jandarmi înțeleg să „gestioneze” cetățenii României.

În imaginile care circulă deja intens pe rețelele sociale, un jandarm iese în evidență printr-o atitudine cel puțin agresivă și provocatoare. Gesturile, poziția corporală și modul în care interacționează cu protestatarii nu par să indice calmul și profesionalismul cerute de uniforma pe care o poartă, ci mai degrabă o abordare de tip „forță înainte de dialog”.

Nu spunem că este singurul. Nu spunem că este vinovat de unul singur. Dar spunem clar: astfel de comportamente nu au ce căuta într-o intervenție care ar trebui să fie despre ordine publică, nu despre intimidare.

DE LA ORDINE PUBLICĂ LA TENSIUNE ARTIFICIALĂ

Contextul este esențial. Minerii nu au venit la București pentru scandal. Au venit pentru că nu mai au soluții. În schimb, în loc de dialog, au primit cordoane, presiune și, în final, gaze lacrimogene.

În acest climat tensionat, fiecare gest contează. Iar când un jandarm adoptă o atitudine rigidă, sfidătoare sau chiar provocatoare, nu face decât să aprindă fitilul.

Imaginile nu mint: în loc să detensioneze, anumite intervenții par să fi împins lucrurile spre conflict.

CINE RĂSPUNDE PENTRU DERAPAJE?

Jandarmeria Română nu poate ascunde astfel de momente sub preșul comunicatelor standard. Este nevoie de răspunsuri clare:

A fost analizat comportamentul jandarmilor din teren?

Există verificări interne privind intervenția?

Cine își asumă escaladarea?

Pentru că, într-un stat democratic, uniforma nu este un scut împotriva responsabilității.

NU TOȚI JANDARMII, DAR DESTUI CÂT SĂ DEVINĂ O PROBLEMĂ

Să fie clar: nu vorbim despre toți jandarmii. Sunt mulți profesioniști în sistem. Dar câteva derapaje sunt suficiente pentru a compromite imaginea unei instituții întregi.

Iar când aceste derapaje sunt vizibile, filmate și distribuite public, tăcerea devine complicitate.

STATUL CARE ÎȘI ÎMPINGE CETĂȚENII

Ceea ce s-a văzut astăzi în Piața Victoriei nu este doar un incident. Este un simptom. Un stat care nu mai știe să asculte și începe să reacționeze prin forță.

Iar dacă astfel de momente nu sunt sancționate, ele vor deveni regulă, nu excepție.

VIDEO: https://www.facebook.com/share/v/18hD8F7QMK/