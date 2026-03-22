Video - IPJ Vâlcea, scena unui derapaj grav: polițistă scoasă pe geam, fără protecție, pentru „cosmetizarea” instituției

duminică, 22 martie 2026

IPJ Vâlcea, scena unui derapaj grav: polițistă scoasă pe geam, fără protecție, pentru „cosmetizarea” instituției

Ceea ce părea inițial un simplu exces de zel înainte de Ziua Poliției capătă accente mult mai grave: persoana surprinsă în imagini nu este personal auxiliar, ci – potrivit informațiilor confirmate – o polițistă.

În fotografia realizată în curtea interioară a IPJ Vâlcea se vede clar cum aceasta iese pe geam, la etaj, pentru a curăța exteriorul, fără niciun echipament de protecție. Fără ham, fără asigurare, fără măsuri minime de siguranță. O scenă care, în orice alt context, ar genera instant sancțiuni.

Polițiști puși să facă muncă de întreținere, la risc

Situația ridică o problemă extrem de gravă: de când au ajuns polițiștii să fie folosiți pentru activități de întreținere, și încă unele periculoase?

Dacă informațiile privind dispozițiile venite „de sus” se confirmă, atunci vorbim despre o practică abuzivă, în care angajații sunt expuși inutil unor riscuri majore pentru a „da bine” în fața publicului, cu ocazia unui eveniment festiv.

SSM – ignorat în propria curte

Ironia este totală: instituția care trebuie să vegheze la respectarea legii pare să o încalce chiar în propria curte. Normele de securitate și sănătate în muncă nu sunt opționale, iar lucrul la înălțime fără echipamente adecvate este interzis clar de legislația în vigoare.

În acest caz, întrebările devin și mai apăsătoare:

Cine a dat ordinul ca o polițistă să execute astfel de activități?

A fost aceasta instruită pentru lucrul la înălțime?

Există un plan de prevenire și protecție pentru astfel de situații?

Ce s-ar fi întâmplat dacă femeia cădea?

Imagine cu orice preț

În loc să fie un exemplu de profesionalism, IPJ Vâlcea riscă să devină un exemplu de improvizație și lipsă de responsabilitate. Curățenia făcută „la risc” pentru a impresiona la Ziua Poliției nu face decât să arate o realitate incomodă: presiune internă, decizii discutabile și o cultură instituțională în care siguranța angajatului pare secundară.

Conducerea trebuie să răspundă

Este nevoie de explicații urgente din partea conducerii IPJ Vâlcea, dar și de o verificare din partea structurilor superioare – inclusiv pe linie de control intern.

Pentru că nu vorbim doar despre un geam spălat, ci despre un posibil accident de muncă evitat la limită.

La Vâlcea, înainte de Ziua Poliției, legea pare suspendată chiar în curtea Poliției.