VIDEO. Descinderi în forță la Râmnicu Vâlcea: rețea de meciuri trucate și pariuri „aranjate”, prejudiciu de 840.000 lei

Râmnicu Vâlcea s-a trezit, miercuri dimineață, cu mascații la uși. Nouă percheziții au avut loc în municipiu, într-un dosar de înșelăciune prin pariuri sportive care, potrivit anchetatorilor, ar avea ramificații naționale și o schemă bine pusă la punct.

34 de percheziții în șase județe și în București. 21 de persoane la audieri

Ancheta a depășit granițele județului Vâlcea. Descinderi au fost efectuate și în Prahova, Argeș, Cluj, Ilfov, Dâmbovița și în municipiul București – în total 34 de percheziții domiciliare. 21 de persoane au fost conduse la audieri.

Potrivit informațiilor apărute în presa centrală, în dosar ar fi vizat Clubul Sportiv Păulești, finanțatorul acestuia și foști jucători din Liga a III-a. Conform comunicatului transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, alături de apropiați ai acestuia, inclusiv jucători, ar fi acționat coordonat pentru influențarea și alterarea rezultatului unor partide din Liga a III-a, competiție organizată de Federația Română de Fotbal.

Ulterior, suspecții ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive, plasând pariuri atât online, cât și în agenții stradale, creând aparența unor jocuri corecte. În realitate, spun anchetatorii, rezultatele ar fi fost cunoscute și prestabilite.

Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 840.000 de lei – bani obținuți, potrivit anchetei, prin exploatarea unui sistem bazat pe informații privilegiate și meciuri „aranjate”.

Ce se întâmplă la Râmnicu Vâlcea

În municipiu, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, sprijiniți de jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea, au descins la mai multe adrese pentru ridicarea de documente, telefoane mobile, sisteme informatice și alte mijloace de probă.

Surse judiciare vorbesc despre un mecanism prin care diverse persoane ar fi fost convinse să „investească” în ponturi considerate sigure, promițându-li-se câștiguri garantate. În paralel, ancheta vizează și posibila manipulare a unor rezultate sportive, ceea ce ar transforma cazul într-un scandal major pentru fotbalul din eșaloanele inferioare.

Oamenii legii încearcă acum să stabilească întreaga rețea de conexiuni, fluxurile financiare și eventualele complicități din interiorul fenomenului sportiv.

Dosarul este în plină desfășurare. Ziarul de Vâlcea va reveni cu informații pe măsură ce ancheta avansează.