marți, 24 martie 2026

VICTORIE AUR ÎN SENAT: Gărzile medicilor devin vechime în muncă!

O nedreptate istorică, reparată

O schimbare majoră pentru sistemul medical din România a trecut de Senat: gărzile medicilor vor fi recunoscute oficial ca vechime în muncă. Proiectul de lege L92, inițiat de AUR, a fost adoptat cu 98 de voturi „pentru”, într-un vot care marchează, cel puțin declarativ, o corecție a unei probleme vechi din sistem.

Ani la rând, mii de medici au lucrat nopți întregi, în ture de 12 sau chiar 24 de ore, fără ca aceste eforturi să fie reflectate în mod real în vechimea lor profesională. Practic, o parte consistentă din munca depusă în spitale a fost tratată ca și cum nu ar conta.

Prin noul proiect legislativ, fiecare oră de gardă urmează să fie recunoscută oficial, ceea ce înseamnă un impact direct asupra carierei, pensiei și drepturilor profesionale ale medicilor.

Inițiatorii susțin că este vorba despre o „reparație morală și legală” pentru o categorie profesională esențială, care a fost ani la rând ignorată de decidenți. În același timp, AUR își asumă această inițiativă ca pe o dovadă de eficiență legislativă, într-un context în care nemulțumirile din sistemul sanitar au fost frecvente.

Rămâne însă de văzut cum va fi aplicată concret legea și dacă aceasta va rezolva, în mod real, problemele structurale din sănătate. Cert este că, după ani de presiuni și revendicări, gărzile medicilor nu mai sunt „invizibile” pe hârtie.