miercuri, 25 martie 2026

Valentin Jucan de la CNA pune pumnul în gura presei! Realitatea Plus, din nou redusă la tăcere timp de trei ore

Consiliul Național al Audiovizualului a decis din nou să lovească în una dintre puținele televiziuni care mai deranjează sistemul. Sub conducerea vicepreședintelui Valentin Jucan, CNA a votat suspendarea emisiei postului Realitatea Plus pentru trei ore, într-o decizie care ridică serioase semne de întrebare privind libertatea de exprimare din România.

Nu este prima sancțiune de acest tip. În doar câteva luni, Realitatea Plus ajunge din nou în situația de a-și întrerupe emisia, semn că autoritățile nu mai tolerează derapaje… sau, mai grav, opinii incomode.

Trei ore de „tăcere impusă” pe 1 aprilie

Conform deciziei CNA, pe 1 aprilie, postul de televiziune deținut de familia Păcuraru va fi obligat să difuzeze timp de trei ore exclusiv textul sancțiunii. Practic, o formă de „penalizare publică” care amintește mai degrabă de metodele de intimidare decât de o reglementare echilibrată.

Motivul invocat: încălcări repetate ale legislației audiovizuale în nu mai puțin de 26 de emisiuni difuzate în luna decembrie.

„Proces pe bandă rulantă” pentru opinii

Potrivit CNA, în emisiunile analizate ar fi fost prezentate acuzații fără dovezi și fără respectarea principiului echilibrului. S-ar fi discutat „dintr-o singură perspectivă”, fără puncte de vedere alternative, fiind vizate subiecte sensibile și nume grele din politică și presă.

Printre cei criticați în emisiuni se numără președintele Nicușor Dan, lideri politici, membri ai Guvernului sau chiar jurnaliști de la Recorder.

Dar întrebarea care se ridică este una simplă: unde se termină opinia și unde începe „abaterea”? Iar cine stabilește această limită?

CNA: arbitru sau cenzor?

Valentin Jucan a catalogat situația drept „o încălcare programată și sistemică a legii”, susținând că postul nu mai dă semne că ar dori să respecte regulile.

Pe de altă parte, criticii acestei decizii văd în sancțiune o tentativă de disciplinare a unei televiziuni care nu se aliniază discursului dominant.

Opt din cei zece membri prezenți au votat pentru suspendare, ceea ce arată că decizia nu este una marginală, ci rezultatul unei majorități clare în interiorul CNA.

Un precedent periculos

Problema nu este doar Realitatea Plus. Problema este precedentul. Astăzi este sancționat un post, mâine poate fi altul. Iar când sancțiunile devin tot mai dure, linia dintre reglementare și cenzură devine extrem de subțire.

Într-o democrație autentică, presa trebuie să greșească uneori, să exagereze, să fie incomodă. Pentru că alternativa este o presă „curată”, dar controlată.

Iar asta nu mai este presă. Este propagandă.

Tiberiu Pirnau