VÂLCEAN BĂTUT CU CIOCANELE ÎN ITALIA. Atac violent la Milano, pe fondul unor conflicte legate de bani. Legatura cu dezvoltatorii imobiliari din Valcea!

joi, 5 martie 2026

VÂLCEAN BĂTUT CU CIOCANELE ÎN ITALIA. Atac violent la Milano, pe fondul unor conflicte legate de bani

Un bărbat originar din județul Vâlcea a ajuns în stare gravă la spital în Italia, după ce ar fi fost victima unui atac de o violență extremă. Potrivit informațiilor apărute în presa centrală, vâlceanul ar fi fost lovit cu ciocanele de doi bărbați de origine marocană, într-un incident care ar avea legătură cu o posibilă răzbunare.

Surse judiciare susțin că agresiunea ar fi fost deosebit de brutală. Victima ar fi fost lovită în repetate rânduri până aproape de pierderea cunoștinței, fiind transportată de urgență la un spital din Italia, unde medicii au intervenit pentru a-i salva viața. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile italiene încearcă să stabilească exact cum s-a produs atacul și cine se află în spatele acestuia.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul ar fi avut în trecut probleme cu legea, fiind cunoscut în anumite cercuri ca hoț din buzunare. Ulterior, spun anchetatorii, s-ar fi orientat către infracționalitatea online, fenomen în care, în ultimii ani, ar fi fost implicate mai multe grupări provenite din zona Vâlcea.

În anumite cercuri, acesta ar fi fost cunoscut sub porecla „Cornel Barbugiu”, nume asociat cu pasiunea sa pentru jocurile de noroc. De-a lungul timpului, ar fi ajuns în atenția publică și prin relația pe care ar fi avut-o cu dansatoarea exotică Cristina Pucean. După despărțirea de aceasta, ar fi apărut tensiuni și cu interpretul de muzică de petrecere Bogdan de la Ploiești, actualul partener al artistei, conflictul fiind alimentat inclusiv prin schimburi de replici pe rețelele de socializare.

După ce scandalul mediatic s-a stins, vâlceanul s-ar fi stabilit pentru o perioadă în Milano. În acea perioadă ar fi apărut suspiciuni că ar fi înșelat mai mulți români, prejudiciul fiind estimat la aproximativ un milion de euro.

În acest context ar fi avut loc și atacul violent. Conform informațiilor apărute în presă, doi bărbați ar fi venit înarmați cu ciocane și l-ar fi lovit în mod repetat, până când acesta ar fi intrat în comă. Medicii italieni au reușit ulterior să-l stabilizeze, însă starea sa a fost descrisă inițial ca fiind critică.

Poliția italiană continuă cercetările pentru a stabili identitatea agresorilor și dacă atacul ar fi fost comandat pe fondul unor conflicte legate de bani. Deocamdată, persoanele care ar fi orchestrat agresiunea nu au fost identificate oficial.

Valceanul batut de marocani este fratele unui dezvoltator imobiliar din Valcea, implicat in mai multe proiecte in Ramnicu Vâlcea si Calimanesti.