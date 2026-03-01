duminică, 1 martie 2026

VÂLCEA, ÎN TOPUL RUȘINII NAȚIONALE: Peste 50% din bugetele unor comune merg pe „asistență socială – invaliditate”

Un clasament prezentat într-o ediție specială la Digi24, sub titlul „Unde să caute statul bani risipiți”, aruncă în aer imaginea mai multor localități din județul Vâlcea. În topul național al UAT-urilor care cheltuie procente uriașe din buget pentru „asistență socială în caz de invaliditate”, apar la loc de frunte trei comune vâlcene: Livezi, Lăpușata și Roșiile.

Datele sunt șocante.

Comuna Livezi (Vâlcea) figurează în clasament cu peste 51% din buget direcționat către invaliditate, adică peste 5 milioane de lei dintr-un buget total de aproximativ 9,8 milioane de lei. Cu o populație de puțin peste 2.000 de locuitori, proporția ridică serioase semne de întrebare.

Nu este un caz izolat.

Lăpușata (Vâlcea) alocă peste 48% din buget pentru aceeași categorie de cheltuieli, iar Roșiile (Vâlcea) depășește 47%. Practic, aproape jumătate din banii publici ai acestor comune merg către plăți încadrate la „invaliditate”.

Când aproape jumătate din bugetul unei primării se duce într-o singură zonă socială, discuția nu mai este despre protecție socială, ci despre vulnerabilitate sistemică.

Este Vâlcea un județ cu un număr disproporționat de mare de persoane încadrate în grad de handicap? Sau avem de-a face cu un sistem care a scăpat de sub control? Sunt aceste sume justificate medical și legal? Cine verifică realitatea din teren?

În multe dintre aceste localități, investițiile în infrastructură, drumuri, apă, canalizare sau dezvoltare economică sunt modeste sau întârziate. În schimb, capitolul „asistență socială – invaliditate” explodează procentual.

Mai grav este impactul pe termen lung. O comună în care peste jumătate din buget merge pe prestații sociale are șanse minime să genereze dezvoltare. Nu creează locuri de muncă, nu atrage investiții și rămâne captivă într-un cerc vicios al dependenței bugetare.

Problema nu este ajutorul pentru persoanele care au nevoie reală de sprijin. Statul are obligația morală și legală să susțină cazurile autentice. Însă când procentele sar de 45–50%, întrebările devin inevitabile.

Într-un județ care se confruntă deja cu depopulare, îmbătrânire și lipsa investițiilor majore, aceste cifre sunt un semnal de alarmă. Vâlcea nu poate deveni campioană națională la asistență socială și, în același timp, să aspire la dezvoltare economică.

Autoritățile județene, Curtea de Conturi și instituțiile abilitate ar trebui să analizeze atent situația din Livezi, Lăpușata și Roșiile. Este vorba despre o realitate socială dramatică sau despre un mecanism administrativ care necesită verificări serioase?

Clasamentul prezentat la nivel național nu este doar o statistică rece. Este o radiografie dură a modului în care sunt cheltuiți banii publici.

Iar Vâlcea, din păcate, apare în prim-plan.