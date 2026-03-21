Vâlcea, centru medical de referință: specialiști de top reuniți la conferința dedicată luptei împotriva tuberculozei

sâmbătă, 21 martie 2026

Râmnicu Vâlcea devine, în acest weekend, un important punct de întâlnire pentru specialiștii din domeniul medical, odată cu organizarea conferinței dedicate Zilelor Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”. Evenimentul are loc la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” și reunește medici, cercetători și reprezentanți ai autorităților locale, într-un efort comun de a combate una dintre cele mai persistente probleme de sănătate publică: tuberculoza.

Pe parcursul a două zile, 21 și 22 martie 2026, participanții dezbat teme esențiale legate de prevenție, diagnostic precoce și tratament modern, într-un cadru care încurajează schimbul de experiență și consolidarea colaborării între profesioniști.

Unul dintre momentele de referință ale conferinței îl constituie prezența profesorului universitar doctor Adrian Streinu-Cercel, personalitate marcantă a medicinei românești, a cărui intervenție a adus un plus de rigoare științifică și actualitate dezbaterilor.

Evenimentul nu a trecut neobservat nici de administrația locală. Viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Eusebiu Vețeleanu, a fost prezent și a subliniat importanța susținerii inițiativelor din domeniul sănătății, evidențiind preocuparea constantă pentru creșterea calității vieții cetățenilor.

În același timp, trebuie remarcată implicarea managerului Marius Lumineanu, care a avut un rol esențial în organizarea și buna desfășurare a acestui eveniment. Sub coordonarea sa, conferința a beneficiat de o structură coerentă, invitați relevanți și o agendă bine calibrată pe nevoile actuale ale sistemului medical. Implicarea directă și atenția la detalii confirmă o abordare managerială orientată spre performanță și rezultate concrete.

Conferința de la Râmnicu Vâlcea nu este doar un eveniment științific, ci și un semnal important că lupta împotriva tuberculozei rămâne o prioritate, iar colaborarea între medici, autorități și manageri din sistem este cheia progresului.

#RâmnicuVâlcea #Sănătate #Prevenție #Tuberculoză #Vâlcea