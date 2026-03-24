Vâlcea ajunge pe harta roboticii mondiale: Bionic Royals reprezintă România la Los Angeles

Râmnicu Vâlcea bifează o performanță rară în peisajul educațional românesc: o echipă de liceeni va reprezenta România la una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică. Este vorba despre Bionic Royals, echipa Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, care va participa, în perioada 1-2 august 2026, la USEF Robot Tourney, organizat în Los Angeles, SUA.

Participarea nu este una întâmplătoare. Vine după ani de muncă, competiții și rezultate solide într-un domeniu extrem de competitiv. Înființată în 2016, odată cu lansarea programului FIRST Tech Challenge în România, echipa Bionic Royals a devenit în timp una dintre cele mai constante și performante din județul Vâlcea. Cu zece sezoane în spate, elevii au acumulat experiență atât în proiectarea și construcția roboților, cât și în programare și prezentări tehnice în fața juriilor internaționale.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Premii precum Inspire Award, Control Award, Design Award sau Winning Alliance Award confirmă nivelul la care a ajuns echipa. Momentul de referință a fost însă în 2025, când, la Carolina Premier Event din SUA, Bionic Royals a obținut Think Award – o recunoaștere a excelenței în documentația tehnică și în modul de abordare a proiectelor inginerești.

Participarea la USEF Robot Tourney reprezintă, practic, cel mai important pas din istoria echipei. Este o competiție care adună la start unele dintre cele mai bune echipe de robotică din lume, iar prezența unei echipe din Vâlcea în acest context nu este doar o premieră locală, ci și un semnal că performanța poate apărea oriunde există pasiune și muncă susținută.

Dincolo de rezultate, există și o presiune reală. Elevii vin direct de la etapa națională și au la dispoziție doar câteva luni pentru a-și perfecționa robotul înainte de competiția din august. „Fiecare săptămână contează”, spun membrii echipei, care fac apel la sprijinul comunității și al mediului de afaceri pentru a putea face față acestui nivel internațional.

Reușita Bionic Royals nu este doar a unor elevi pasionați, ci și a unui ecosistem local care a început să înțeleagă importanța educației STEM. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Centrul Județean de Excelență, autoritățile locale și sponsorii au contribuit la această performanță, care pune Râmnicul pe o hartă unde, până nu demult, părea imposibil să ajungă.

Într-o perioadă în care România exportă prea des inteligență, nu o valorifică, povestea Bionic Royals arată că există și un alt drum: acela în care performanța se construiește aici, acasă, și ajunge să fie recunoscută la nivel global.