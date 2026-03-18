Ultimatum la Mălaia: locuitorii din Săliștea au termen până la 31 martie să renunțe la improvizațiile de pe rețeaua de apă

joi, 19 martie 2026

Primăria comunei Mălaia a lansat un avertisment ferm pentru cetățenii din satul Săliștea: toate legăturile provizorii și bypass-urile realizate între conducta nouă și vechea rețea de alimentare cu apă trebuie desființate în cel mult două săptămâni, cel târziu până la 31 martie 2026.

Măsura vine în plin proces de modernizare a sistemului de apă, după ce autoritățile au constatat pierderi semnificative pe vechea conductă, deja debranșată. Administrația locală transmite clar că nu mai este loc pentru improvizații care afectează funcționarea rețelei și generează risipă într-un serviciu esențial pentru comunitate.

Prin Serviciul de Apă și Canalizare, Primăria Mălaia le cere locuitorilor să intervină rapid și să elimine toate racordurile neconforme dintre vechea și noua conductă. După expirarea termenului anunțat, alimentarea cu apă de pe vechea rețea va fi oprită complet, iar cei care nu se conformează riscă să rămână fără apă.

Mesajul autorităților este unul direct: noul sistem trebuie protejat, iar consumul și distribuția apei trebuie aduse sub control, în condiții de eficiență și legalitate. În satul Săliștea, pierderile mari de apă de pe rețeaua veche au impus această decizie, considerată necesară pentru stabilizarea serviciului și reducerea risipei.

Reprezentanții primăriei fac apel la responsabilitatea cetățenilor și le mulțumesc pentru înțelegere, subliniind că respectarea termenului limită este esențială pentru buna funcționare a noului sistem de alimentare.

La Mălaia, mesajul este limpede: vechile improvizații trebuie să dispară, iar apa să circule doar prin rețeaua nouă. Cine ignoră avertismentul riscă să simtă direct consecințele.