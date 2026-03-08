TRANS AUTORO pierde definitiv procesul cu Ministerul Agriculturii. Nereguli într-un proiect cu fonduri europene și conexiuni cu afaceristul Ion Bușcă

Un litigiu discret, dar cu potențial exploziv, scoate la lumină probleme serioase într-un proiect finanțat din fonduri europene în care este implicată firma vâlceană TRANS AUTORO SRL. Compania a pierdut definitiv procesul intentat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Pescuit, Autoritatea de Management pentru POPAM, după ce instanțele au confirmat legalitatea unei decizii administrative prin care autoritățile au respins contestația societății.

Dosarul a ajuns până la Curtea de Apel Pitești, unde judecătorii au pus punct litigiului.

Potrivit datelor oficiale din portalul instanțelor, cauza a fost înregistrată inițial la Tribunalul Vâlcea sub numărul 2102/90/2024, având ca obiect anularea Deciziei nr. 34 din 25 mai 2024, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM).

În februarie 2025, Tribunalul Vâlcea a respins contestația formulată de TRANS AUTORO SRL, considerând-o neîntemeiată. Compania a declarat recurs, însă Curtea de Apel Pitești a decis la 12 ianuarie 2026 să respingă recursul ca nefondat. Hotărârea este definitivă și confirmă practic legalitatea deciziei luate de Ministerul Agriculturii.

Deși detaliile exacte ale litigiului nu sunt publice în integralitate, faptul că autoritatea de management a emis o decizie contestată în instanță indică existența unor probleme legate de implementarea sau finanțarea unui proiect derulat prin programul european dedicat sectorului pescuitului.

Problemele juridice ale companiei nu se opresc însă aici.

Un al doilea dosar, 1476/90/2025, aflat în prezent pe rolul Tribunalului Vâlcea, vizează anularea Notei de constatare a neregulilor nr. 273472 din 24 octombrie 2024 și a Deciziei nr. 61 din 17 decembrie 2024, emise tot de Ministerul Agriculturii – Direcția Generală Pescuit, Autoritatea de Management pentru POPAM.

Acest tip de document este emis de autorități atunci când, în urma verificărilor administrative sau a controalelor, sunt identificate posibile abateri în implementarea proiectelor finanțate din bani europeni. În astfel de situații pot fi dispuse corecții financiare sau recuperarea unor sume considerate neeligibile.

Procesul este în curs, iar instanța a dispus efectuarea unei expertize tehnice. Ultimul termen de judecată a avut loc la începutul lunii martie 2026, cauza fiind amânată pentru 15 mai 2026 deoarece raportul de expertiză nu a fost încă depus.

TRANS AUTORO SRL este o societate cunoscută în mediul economic vâlcean, activă în principal în domeniul transporturilor rutiere de marfă. Compania are sediul în satul Racovița, comuna Budești, și a înregistrat în ultimii ani cifre de afaceri de ordinul zecilor de milioane de lei.

Firma face însă parte dintr-un ecosistem de afaceri mult mai amplu, construit în jurul societății AUTORO SRL (plus Trustul 3 Constructii), companie care îi aparține afaceristului vâlcean Ion Bușcă, supranumit în mediul economic local „regele cimentului”.

Ion Bușcă este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din județul Vâlcea, implicat de-a lungul timpului în numeroase afaceri din domeniul transporturilor, construcțiilor și materialelor de construcții. Numele său apare și în legătură cu controversatul proiect privind construirea unei centrale de producere a energiei electrice prin cogenerare la Râmnicu Vâlcea, proiect care a stârnit dezbateri aprinse în mediul public și administrativ.

Legăturile dintre firmele din jurul grupului de afaceri, contractele publice derulate în județ și proiectele cu finanțare europeană creează un tablou economic complex, în care litigii precum cel pierdut de TRANS AUTORO în fața Ministerului Agriculturii pot ridica numeroase semne de întrebare.

În contextul în care instanțele au confirmat deja legalitatea unei decizii a autorității de management POPAM, iar un nou proces privind constatarea unor nereguli este încă în desfășurare, rămâne de văzut dacă acest caz se va transforma într-un simplu conflict administrativ sau într-un dosar cu implicații financiare mult mai serioase.

Expertiza dispusă de instanță ar putea clarifica dacă autoritățile au identificat doar probleme procedurale sau dacă este vorba despre nereguli care ar putea duce la recuperarea unor fonduri europene.

Cert este că povestea juridică din jurul firmei TRANS AUTORO nu s-a încheiat. Iar următoarele termene de judecată ar putea scoate la suprafață detalii care, până acum, au rămas departe de ochii publicului.

Tiberiu Pirnau