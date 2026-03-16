Tragedie feroviară la Râmnicu Vâlcea: un bărbat a fost ucis de... tren

marți, 17 martie 2026

Un accident feroviar grav s-a produs luni seara în municipiul Râmnicu Vâlcea, în zona Cina – Ostroveni. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de trenul care circula pe ruta Râmnicu Vâlcea – Sibiu.

La locul tragediei au intervenit de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Din păcate, salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul, identitatea victimei și modul în care aceasta a ajuns pe calea ferată.

