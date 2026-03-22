Tinerii AUR Vâlcea: acțiune de ecologizare pe malul Oltului, de Ziua Mondială a Apei

Membrii Organizației Județene a Tineretului AUR Vâlcea au ales, pe 22 martie, să demonstreze că schimbarea începe prin acțiuni concrete.

De Ziua Mondială a Apei, aceștia au fost prezenți în zona Malul Alb, unde au desfășurat o amplă acțiune de ecologizare a râului Olt. Fără festivism, fără discursuri sterile, tinerii au pus mâna pe saci și mănuși și au trecut la treabă: au adunat deșeurile abandonate, au curățat malurile și au încercat să redea zonei un aspect demn de o comunitate responsabilă.

Mesajul transmis este unul simplu, dar puternic: apa nu este un detaliu, ci o resursă vitală. Iar ignorarea problemelor de mediu de astăzi va genera costuri mult mai mari mâine – fie că vorbim despre sănătate, calitatea vieții sau impactul asupra generațiilor viitoare.

Acțiunea vine și ca un apel direct către comunitate. Într-un județ în care problemele legate de poluare și gestionarea deșeurilor sunt frecvent semnalate, implicarea civică nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Exemplul oferit la Malul Alb arată că schimbarea nu depinde exclusiv de autorități, ci și de fiecare cetățean în parte.

„Nu aștepta schimbarea de la alții. Fă primul pas” – acesta este crezul tinerilor implicați, un mesaj care, dincolo de componenta politică, are o relevanță profund civică.

În final, rămâne întrebarea esențială: câți dintre noi aleg să acționeze și câți preferă să privească de pe margine? Pentru că un județ curat nu se construiește prin vorbe, ci prin implicare.

Vâlcea are nevoie de exemple. Astăzi, unul a fost oferit pe malul Oltului.