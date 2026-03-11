Tiberiu Pîrnău: Victorie a Ziarului de Vâlcea pentru locuitorii județului - Ministerul Mediului confirmă că lacul Brădișor nu va fi golit fără soluții alternative de apă!

Demersurile jurnalistice ale Ziarului de Vâlcea au produs efecte concrete în beneficiul locuitorilor județului. În urma articolelor publicate de redacția noastră despre riscul golirii lacului de acumulare Brădișor, Ministerul Mediului a transmis un răspuns oficial care confirmă că procedura de pregolire nu poate fi demarată fără identificarea unor surse alternative de apă potabilă.

Reacția ministerului vine după ce Ziarul de Vâlcea a semnalat public faptul că nu există, în acest moment, o soluție de rezervă pentru alimentarea cu apă, ceea ce ar fi putut pune în pericol alimentarea cu apă potabilă pentru peste 150.000 de locuitori din județul Vâlcea, în special din municipiul Râmnicu Vâlcea și localitățile deservite de sistemul operat de Apavil.

Solicitarea oficială transmisă de redacția noastră, înregistrată la Ministerul Mediului cu nr. R/8814/24.02.2026, a primit un răspuns din partea direcției tehnice a instituției.

Lacul Brădișor este aproape plin

Potrivit datelor oficiale, barajul Brădișor este administrat de SPEEH Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.

Ministerul Mediului precizează că, la data de 3 martie 2026, acumularea Brădișor avea un coeficient de umplere de peste 95%, ceea ce confirmă că rezervorul se află într-o stare bună de exploatare.

Golirea lacului nu este urgentă

În răspunsul transmis redacției Ziarul de Vâlcea, Ministerul Mediului arată că eventuala pregolire a lacului de acumulare Brădișor ar putea avea loc doar pentru lucrări justificate de reparații sau retehnologizări.

În prezent însă, aceste lucrări nu sunt considerate urgente, astfel că nu există o decizie imediată privind golirea acumulării.

Condiția obligatorie: surse alternative de apă

Un aspect extrem de important confirmat de minister este faptul că procedura legală de pregolire a acumulării Brădișor va putea fi demarată doar după identificarea unor surse alternative de alimentare cu apă.

În acest sens, S.C. Apavil S.A. a fost deja solicitată să identifice surse alternative care să poată suplini volumele de apă furnizate în prezent de lacul Brădișor.

Abia după identificarea acestor soluții tehnice se va putea discuta despre o eventuală pregolire a acumulării.

Semnalul tras de Ziarul de Vâlcea a avut efect

În articolele publicate în ultimele săptămâni, Ziarul de Vâlcea a atras atenția asupra unui risc major: lipsa unei surse de rezervă pentru alimentarea cu apă a municipiului Râmnicu Vâlcea și a localităților din sistemul Apavil, în eventualitatea golirii lacului Brădișor.

Am semnalat atunci că o astfel de decizie, luată fără soluții alternative, ar putea lăsa fără apă potabilă peste 150.000 de vâlceni.

Răspunsul transmis acum de Ministerul Mediului confirmă că autoritatea centrală a luat în considerare aceste semnale, iar procedura de pregolire nu va putea fi inițiată până când nu vor exista soluții sigure de alimentare cu apă pentru populație.

Tiberiu Pîrnău: „Presa trebuie să apere interesul public”

Directorul Ziarului de Vâlcea, Tiberiu Pîrnău, consideră că această reacție a autorităților reprezintă o confirmare a rolului pe care presa locală trebuie să îl aibă într-o comunitate.

„Am tras un semnal de alarmă pentru că am constatat că nu exista o soluție clară de rezervă în cazul golirii lacului Brădișor. Ar fi fost o situație extrem de gravă, în care peste 150.000 de vâlceni riscau să rămână fără apă potabilă. Rolul presei este să pună întrebări și să ceară răspunsuri atunci când există decizii care pot afecta direct viața oamenilor. Mă bucur că demersurile noastre au determinat o reacție rapidă din partea autorităților și că, înainte de orice discuție despre golirea acumulării, se vor identifica soluții alternative pentru alimentarea cu apă a populației”, a declarat Tiberiu Pirnău.

Pentru locuitorii județului Vâlcea, această poziție oficială a Ministerului Mediului reprezintă o garanție importantă că siguranța alimentării cu apă potabilă nu va fi pusă în pericol, iar pentru comunitate – o dovadă că presa locală poate avea un rol real în apărarea interesului public.