Strigăt de ajutor pentru viață: un tânăr de 31 de ani luptă cu o tumoră cerebrală recidivată

vineri, 20 martie 2026

În fiecare zi, în spatele unui zâmbet cald și al unui gest de încurajare, Cami a fost omul care a ajutat zeci, poate sute de copii să își învingă una dintre cele mai mari temeri – frica de ace. Cu răbdare, empatie și suflet, a fost acolo pentru fiecare mic pacient.

Astăzi însă, viața i-a pus în față cea mai grea încercare.

Fiul său are nevoie urgentă de ajutor. Este un moment în care Cami nu mai poate duce singură această luptă, iar comunitatea este chemată să intervină. Este rândul nostru să fim alături de ea, așa cum ea a fost mereu alături de alții.

Situația este una dificilă, iar fiecare zi contează. Orice contribuție, indiferent de sumă, poate face diferența și poate aduce speranță acolo unde acum este multă suferință.

Solidaritatea nu înseamnă doar cuvinte, ci fapte. Iar acum este momentul în care putem demonstra că ne pasă.

🤝 Cum poți ajuta

Cei care doresc să se implice și să ofere o șansă la viață pot dona în conturile de mai jos:

🔹 BRD – Chirca Camelia

RO72 BRDE 390S V019 8820 3900

🔹 REVOLUT – Chirca Ion (euro și lei)

RO51 REVO 0000 1784 2315 0627

Fiecare gest contează. Fiecare distribuire poate ajunge la cineva care poate ajuta. Împreună putem transforma disperarea în speranță.

Astăzi nu este doar povestea unei mame. Este testul unei comunități.