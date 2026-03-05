joi, 5 martie 2026

Strada Apusului din Copăcelu – Râmnicu Vâlcea: noroi, gropi și praf pentru locuitorii unui cartier în plină dezvoltare

În timp ce administrația locală vorbește despre modernizare și investiții, realitatea din unele cartiere ale municipiului Râmnicu Vâlcea arată cu totul altfel. Un exemplu elocvent este strada Apusului din cartierul Copăcelu, unde locuitorii trăiesc de ani de zile cu o infrastructură care pare rămasă în alt secol.

Drumul, neasfaltat și plin de pietriș, gropi și porțiuni de noroi, devine aproape impracticabil după fiecare ploaie. Mașinile sunt obligate să se strecoare printre șanțuri formate de ape și roțile vehiculelor, iar pietonii trebuie să ocolească bălțile sau să meargă direct prin noroi.

Zona nu este una izolată. Dimpotrivă, Copăcelu este un cartier în continuă dezvoltare, unde în ultimii ani s-au construit numeroase locuințe. Cu toate acestea, infrastructura a rămas în urmă. Strada Apusului arată mai degrabă ca un drum agricol decât ca o stradă din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Imaginile surprinse în zonă arată clar situația:

– porțiuni de drum erodate și pline de bolovani;

– șanțuri adâncite de apă;

– zone unde roțile mașinilor au săpat efectiv în pământ;

– lipsa completă a asfaltului sau a unei amenajări corespunzătoare.

Pentru locuitori, fiecare deplasare devine o provocare. Iarna și primăvara drumul se transformă în noroi, iar vara praful ridicat de mașini intră direct în curțile oamenilor.

Problema este cu atât mai frustrantă cu cât zona este locuită permanent, iar multe dintre case sunt construcții noi, ridicate de familii tinere care au ales să se stabilească aici. În schimbul liniștii de la marginea orașului, oamenii spun că au primit un drum care pare uitat de administrație.

Locuitorii speră ca autoritățile locale să includă cât mai curând strada Apusului într-un program de modernizare.

Într-un municipiu care aspiră la statutul de oraș modern, situația de pe strada Apusului ridică o întrebare simplă: cât timp vor mai trebui locuitorii din Copăcelu să meargă pe drumuri de țară?