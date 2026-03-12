Stoica de la Plastiflex dă lovitura: investiție de 11 milioane de euro într-o hală de reciclare la Bujoreni. 8,4 milioane de euro vor proveni din finanțare nerambursabilă PNRR

joi, 12 martie 2026

Stoica de la Plastiflex dă lovitura: investiție de 11 milioane de euro într-o hală de reciclare la Bujoreni. 8,4 milioane de euro vor proveni din finanțare nerambursabilă PNRR

Un antreprenor vâlcean intră puternic pe piața reciclării. Compania Plastiflex, producător local de folii, saci și pungi din plastic, pregătește o investiție majoră de aproximativ 11 milioane de euro pentru construirea unei hale moderne de reciclare a maselor plastice în localitatea Bujoreni, județul Vâlcea.

Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C3 – Managementul deșeurilor. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 8,4 milioane de euro vor proveni din finanțare nerambursabilă, restul fiind contribuția companiei.

Noua unitate industrială ar urma să fie finalizată până la 30 iunie 2026, potrivit datelor publice din proiect.

Tehnologie de ultimă generație

Conform documentației depuse pentru finanțare, fabrica va utiliza tehnologii de ultimă generație, complet digitalizate, cu sisteme proprii de operare, monitorizare și intervenție. Scopul investiției este reducerea consumului de energie, optimizarea transportului tehnologic și scăderea costurilor de mentenanță.

Practic, Plastiflex vrea să închidă cercul economic: plasticul colectat va fi reciclat și reintegrat în procesul de producție.

O firmă vâlceană cu tradiție

Plastiflex are o istorie de peste 35 de ani pe piața materialelor plastice. Compania produce saci, pungi, folii și furtunuri din plastic și este controlată de Mihai Cătălin Stoica, potrivit datelor financiare disponibile.

Conform ultimelor bilanțuri depuse la Ministerul Finanțelor:

Cifră de afaceri (2024): aproximativ 28 milioane lei

Profit net: 1,7 milioane lei

Număr de angajați: 51

Afacerile companiei au crescut puternic, cu aproximativ 59% față de anul precedent.

PNRR finanțează sute de proiecte „verzi”

Investiția Plastiflex face parte dintr-un program amplu de finanțare prin PNRR dedicat managementului deșeurilor. Aproape 400 de proiecte au fost aprobate din cele 470 depuse.

Printre cele mai mari investiții finanțate se află fabrici de reciclare pentru ambalaje, materiale de construcții sau metale, dar și proiecte instituționale, cum ar fi modernizarea sistemelor de monitorizare ale Gărzii Naționale de Mediu, estimată la aproximativ 12,9 milioane de euro.

Prin proiectul de la Bujoreni, Plastiflex intră în liga marilor investiții industriale verzi din Vâlcea, într-un moment în care reciclarea devine nu doar o obligație ecologică, ci și o oportunitate economică majoră.