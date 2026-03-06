SRI confirmă analiza situației: Vâlcea depinde de lacul Brădișor, iar alternativa de apă promisă de CJ ar putea fi gata abia în 2029

Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte 11 localități din județ depind aproape exclusiv de lacul de acumulare Brădișor pentru alimentarea cu apă potabilă. Situația a devenit cu atât mai sensibilă cu cât barajul va trebui, la un moment dat, să fie golit pentru lucrări de mentenanță și retehnologizare, iar o alternativă reală de alimentare nu există încă.

În acest context, Serviciul Român de Informații (SRI) a confirmat că a analizat situația semnalată de Ziarul de Vâlcea, ceea ce arată că problema este privită inclusiv din perspectiva securității infrastructurilor critice.

Consiliul Județean: alternativa de apă este încă în fază administrativă

Într-un răspuns oficial transmis redacției Ziarul de Vâlcea (nr. 3603 din 05.03.2026), Consiliul Județean Vâlcea confirmă că proiectul unei surse alternative de alimentare cu apă pentru zona Brădișor este departe de a fi finalizat.

Documentul semnat de președintele Constantin Rădulescu, secretarul general Daniela Călianu și directorul executiv Ioan Tamaș arată că, până în prezent, au fost realizate doar etape preliminare:

elaborarea și aprobarea studiului de fezabilitate; achiziția terenului necesar investiției; finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de proiectare, contractul fiind semnat cu Aquaproiect S.A.

Potrivit corespondenței purtate cu Hidroelectrica, lucrările de retehnologizare a hidrocentralei Brădișor ar urma să înceapă în semestrul al doilea al anului 2027, iar golirea totală a lacului este estimată pentru vara anului 2029.



Peste 150.000 de oameni depind de o singură sursă

Din lacul Brădișor sunt alimentate:

municipiul Râmnicu Vâlcea, Brezoi, Călimănești, Sălătrucel, Galicea, Muereasca, Dăești, Bujoreni, Ocnele Mari, Mihăești, Budești, Băbeni.

În total, peste 150.000 de locuitori ai județului Vâlcea depind de această sursă de apă.

Situația devine cu atât mai vulnerabilă cu cât barajul de la Vlădești, considerat cândva sursă alternativă, este colmatat în proporție de aproximativ 90%, ceea ce îl face aproape inutilizabil în cazul unei crize.

SRI: „Aspectele semnalate au fost analizate”

După solicitarea transmisă de Ziarul de Vâlcea către mai multe instituții – Apavil, Hidroelectrica, Ministerul Mediului, Prefectura Vâlcea și SRI – Serviciul Român de Informații a transmis un răspuns oficial.

Potrivit Biroului de Presă al instituției:

„Aspectele semnalate au fost analizate prin prisma competențelor ce revin instituției noastre, în baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României și Legii nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații. Aspectele de interes rezultate sunt valorificate prin informarea beneficiarilor legali.”

SRI precizează însă că activitățile de intelligence sunt clasificate, iar detaliile nu pot fi făcute publice.

Un sistem complex ascuns în munte

Barajul Brădișor este una dintre cele mai spectaculoase lucrări hidrotehnice din România.

Construcția are: 62 de metri înălțime, 220 de metri lungime la coronament.

Centrala hidroelectrică nu se află la suprafață, ci într-o cavernă subterană situată la aproximativ 150 de metri în interiorul muntelui, accesibilă printr-un tunel de aproximativ 900 de metri.

Această infrastructură complexă necesită periodic lucrări de mentenanță majore, motiv pentru care golirea lacului va deveni inevitabilă.

Întrebarea esențială

Documentele oficiale arată clar că autoritățile cunosc problema și încearcă să pregătească o soluție.

Totuși, până când noua sursă de alimentare va deveni realitate, rămâne o întrebare legitimă:

ce se întâmplă dacă lacul Brădișor nu mai poate furniza apă înainte ca alternativa promisă să fie construită?

Pentru moment, răspunsul nu este clar. Iar dependența unui întreg județ de o singură sursă de apă potabilă rămâne una dintre cele mai mari vulnerabilități ale infrastructurii din Vâlcea.

