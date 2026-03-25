Spitalul Horezu, gaură neagră pentru bani publici: controale peste controale, nereguli fără sfârșit

miercuri, 25 martie 2026

Spitalul Horezu, radiografia unui sistem care bifează controale, dar ratează reforma

La Spitalul din Horezu, controalele curg unul după altul. Audituri, verificări, rapoarte de follow-up. Pe hârtie, totul pare în regulă. În realitate însă, aceleași probleme revin obsesiv, ca un diagnostic ignorat ani la rând.

Curtea de Conturi a venit cu un audit de conformitate în 2024, urmat de un raport de monitorizare la începutul lui 2025. În paralel, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a verificat încă din 2022 modul în care au fost acordate sporurile COVID. Trei controale importante, același rezultat: semne de întrebare serioase asupra modului în care este gestionată instituția.

Iar dincolo de documentele oficiale, în spațiul public au apărut constant suspiciuni privind utilizarea banilor și funcționarea spitalului. Nu mai vorbim despre cazuri izolate, ci despre un tipar.

Bani publici, documente lipsă

Una dintre cele mai grave probleme identificate este lipsa documentației complete. Achiziții fără justificări clare, contracte și facturi care nu sunt arhivate conform legii, trasee financiare greu de urmărit. Într-un sistem sănătos, fiecare leu trebuie justificat. La Horezu, uneori, nu este.

Proceduri învechite, bani cheltuiți modern

Spitalul funcționează după reguli care nu țin pasul cu realitatea. Procedurile interne – de la achiziții la gestiunea medicamentelor și a consumabilelor – nu sunt actualizate constant. În lipsa unor reguli clare și moderne, apar inevitabil erori. Sau, mai grav, „interpretări convenabile”.

Control intern – mai mult formal decât real

Un sistem solid se bazează pe verificări, nu pe încredere. La Horezu însă, controlul intern pare slăbit exact acolo unde ar trebui să fie cel mai puternic: atribuții neclar delimitate, control financiar preventiv incomplet, zone întregi de cheltuieli insuficient verificate.

Nu vorbim neapărat despre ilegalități demonstrate. Vorbim despre condițiile perfecte pentru ca ele să apară.

Sporuri COVID și bani fără acoperire clară

Controlul CAS Vâlcea a scos la iveală posibile probleme în acordarea sporurilor din perioada pandemiei: beneficii acordate fără documentație solidă și riscuri de plăți nejustificate.

Întrebarea este simplă și incomodă: dacă aici au fost nereguli, câte altele au trecut neobservate?

Raportări financiare neclare

Execuția bugetară nu se suprapune întotdeauna cu realitatea din contabilitate. Apar diferențe între buget și cheltuieli, raportări întârziate sau incomplete și dificultăți în urmărirea fondurilor.

Pe scurt, sistemul financiar nu oferă o imagine clară. Iar lipsa de claritate, în bani publici, nu este niciodată o simplă scăpare.

Recomandări ignorate sau amânate

Curtea de Conturi nu a constatat doar probleme, ci a și indicat soluții: documente complete, proceduri actualizate, control intern întărit, raportări corecte și respectarea legislației salarizării.

Toate acestea ar trebui să fie normalitate. La Horezu, sunt încă obiective.

De la hârtii la riscuri reale

Problemele administrative nu rămân doar pe hârtie. Ele pot afecta direct calitatea actului medical, siguranța pacienților și capacitatea spitalului de a funcționa eficient.

Gestionarea defectuoasă a fondurilor înseamnă mai puține resurse, servicii mai slabe și, în final, pierderea încrederii pacienților. Iar pe termen lung, există și riscul pierderii finanțărilor.

Un spital controlat, dar neschimbat

Spitalul Horezu este, fără dubiu, monitorizat. Dar nu și reformat.

După ani de controale, rapoarte și recomandări, problema nu mai este lipsa verificărilor. Problema este lipsa schimbării.

Întrebarea care rămâne este una singură:

câte controale mai sunt necesare pentru ca lucrurile să înceapă, în sfârșit, să funcționeze?