Sparle si soparle, 24.03.2026

marți, 24 martie 2026

Concluzia întâlnirii organizata de Primaria Ramnicului, referitoare la pacanelele din oras, nu a fost una radicală, ci una de compromis – în următoarele 60 de zile, Primăria Râmnicu Vâlcea va elabora un regulament strict de autorizare, inspirat din modele deja aplicate în orașe precum Cluj-Napoca sau Sibiu. Scopul declarat: reducerea impactului negativ asupra comunității, fără a arunca în aer o întreagă industrie peste noapte. Rămâne însă întrebarea esențială: cât de mult va conta vocea cetățeanului de rând în acest proces? Pentru că, deși dezbaterea a fost prezentată drept un exercițiu de democrație participativă, realitatea din sală a arătat că participarea a fost, în mare parte, una interesată.

Nu e prima data cand o publicatie specializata pe fapt divers ne numara si analizeaza ouale, pardon articolele, ii transmitem sa-si vada de lungul nasului si de... chestiile alea pe care le denumesc articole... Ziarul de Valcea respecta absolut toti colegii din presa, dar atunci cand articolele noastre sunt luate in vizor, atacate, analizate, rastalmacite - reactionam dur, foarte dur, iar acesta a fost doar un semnal... soft!

Procurorii anticoruptie au de lucru! Cum a ajuns firma Magna Vision SRL, cu un singur angajat, să livreze titan, platină și imprimante de milioane de lei la ICSI Râmnicu Vâlcea. Directorul general Mihai Varlam trebuie sa dea urgent explicatii in fata anchetatorilor! Abonata la ICSI: firma Magna Vision încasează anual zeci de achiziții directe - milioane de lei direct in conturile unicului angajat, Daniel Dumitru Smarandescu!

850.000 de lei pentru curtea unei grădinițe modernizată acum șase luni. EPIC CONSTRUCT SRL, firma cu 67 de contracte fără licitație, abonată la banii Primăriei Râmnicu Vâlcea. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a atribuit un nou contract consistent din bani publici pentru lucrări la Grădinița Ostroveni 3, unitate de învățământ inaugurată cu mare fast în urmă cu doar șase luni. Valoarea contractului: 850.000 de lei pentru lucrări de „reparații curte interioară”. Achiziția apare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice sub anunțul DA39975325, iar beneficiarul este firma EPIC CONSTRUCT SRL. Autoritatea contractantă este Municipiul Râmnicu Vâlcea, instituție condusă de primarul Mircia Gutău. Situația ridică semne serioase de întrebare. În septembrie 2025, aceeași grădiniță fusese inaugurată după lucrări prezentate oficial drept unele dintre cele mai ample modernizări realizate la această unitate de la construirea ei în anii ’70.

„Curierul fantomă” din Vâlcea a golit conturile a zeci de victime. Un bărbat din județul Vâlcea a ajuns în arest preventiv după ce ar fi pus la cale una dintre cele mai agresive scheme de fraudă online din ultimele luni, provocând un prejudiciu de aproape 170.000 de lei. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, acesta este cercetat pentru nu mai puțin de 133 de infracțiuni informatice și financiare.Anchetatorii susțin că, în perioada 24 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, individul a obținut date bancare de la zeci de persoane printr-o metodă simplă, dar eficientă: SMS-uri false. Mesajele, care păreau trimise de firme de curierat, îi îndemnau pe destinatari să își actualizeze adresa de livrare și să introducă datele cardului.