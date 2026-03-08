Sparle si soparle, 09.03.2026

luni, 9 martie 2026

Un răspuns oficial transmis Tribunalului Cluj ridică o problemă majoră: fără licență nu poți intra la master și doctorat. Dacă informația se confirmă integral, întregul parcurs academic al actualului președinte al României ar putea fi pus sub semnul întrebării. O serie de documente apărute recent în spațiul public provoacă un adevărat cutremur în jurul parcursului academic al președintelui României, Nicușor Dan. Potrivit unei întâmpinări trimise de Universitatea din București în cadrul unui proces aflat pe rolul Tribunalului Cluj, instituția afirmă explicit că nu a emis o diplomă de licență pe numele lui Nicușor Dan. Documentul a fost transmis în urma unei acțiuni în contencios administrativ deschise de Emilian Nicola, care a solicitat, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, clarificări oficiale privind existența diplomei de licență.

Licitația de 9.306.178 lei lansată de Primăria Comunei Livezi pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă începe să ridice tot mai multe semne de întrebare. Nu doar procedura accelerată – derulată în doar 16 zile – atrage atenția, ci și firmele care au depus oferte și conexiunile acestora. Potrivit datelor din platforma de achiziții publice, una dintre ofertele depuse provine dintr-o asociere condusă de AVACOM SRL, firmă reprezentată de Cristian Jianu, în calitate de lider de asociere. În jurul acestei firme gravitează mai mulți subcontractanți: Civil Speed SRL – reprezentată de Ovidiu Endi Purcarea, Cioranu Ion – reprezentat de Ștefan-Ion Cioranu, Extrem Construct – reprezentată de Remus Mihail Buse. În competiție au mai depus oferte, in aceeasi asociere, și alte societăți: VALORIS SRL, reprezentată de Valentin Ochea, DBS Dramicam Building Solutions, reprezentată de Cătălin Constantin Stanciu, Europan Prod SA, reprezentată de Ion Molete.

Un bărbat originar din județul Vâlcea a ajuns în stare gravă la spital în Italia, după ce ar fi fost victima unui atac de o violență extremă. Potrivit informațiilor apărute în presa centrală, vâlceanul ar fi fost lovit cu ciocanele de doi bărbați de origine marocană, într-un incident care ar avea legătură cu o posibilă răzbunare. Valceanul batut de marocani este fratele unui dezvoltator imobiliar din Valcea, implicat in mai multe proiecte in Ramnicu Vâlcea si Calimanesti.

În spatele unei vile renovata impecabil, într-una dintre zonele liniștite de case din Râmnicu Vâlcea, din apropierea Spitalului Vechi, se conturează o investiție imobiliară. Spiritele între vecini s-au aprins și se ridică semne serioase de întrebare privind viitorul urbanistic al cartierului. Omul de afaceri Vasi Neacșu, apropiat de conducerea Primariei Râmnicu Vâlcea, mai ales de o consiliera, ar fi finalizat anterior achiziția unor terenuri, printr-o serie de tranzacții succesive. Potrivit informațiilor obținute, terenul ar fi fost cumpărat de la mai mulți proprietari – printre care membri ai familiei Nadolu, alți moștenitori, dar și persoane cu conexiuni în mediul de afaceri local, familia Steflea si fosta sotie a directorului de trista amintire de la Oltchim, Constantin Roibu – valoarea totală a achiziției fiind estimată la aproximativ 1 milion de euro. Aceleasi surse confirma faptul ca Neacsu nu ar fi obtinut acordul tuturor vecinilor pentru aceste constructii. După consolidarea proprietății, planurile de dezvoltare au devenit clare: în locul unei construcții individuale, investitorul pregătește ridicarea unor imobile cu regim de înălțime P+2+etaj retras, structurat în două corpuri de clădire, cu un total estimat la 18 apartamente.

Ziarul de Valcea investigheaza modul in care o retea de afaceristi dubiosi, cu puternica sustinere politica, s-a infipt in banul public al judetului! In jocul traficului de influenta si al suveicii penale apar: consultanti, primari, consilieri, functionari publici, afaceristi - politicieni sau fosti directori de societati comerciale de stat! Firme care in urma cu 2-3 ani aveau cifre de afaceri minuscule au crescut acum la... MILIOANE DE EURO! Instititutiile abilitate cunosc clar ceea ce se intampla, dar multi dintre sefi au lins si ei mierea de pe degetele infipte in butoiul cu miere publica sau au legaturi stranse de afaceri, rudenie in zona administratiei publice locale si judetene, dar si in interiorul firmelor, prezente in lantul infractional! Cristi Rizea intra si el pe fir! Tineti aproape!

Primarul pitic porno (asa i se spune in comuna!) dintr-o localitate din apropierea Ramnicului se da fata mare, dar el e corupt si obsedat sexual pana in maduva oaselor! O cantareata de muzica populara si o doamna respectabila, fosta membra intr-o sectie de votare din localitatea respectiva, au fost asaltate de propunerile piticului libidinos...